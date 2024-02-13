Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия» на ВДНХ

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«На выставке „Россия“ посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», - рассказал он.

Для гостей выставки 13 февраля выступит певец Никита ХХ, 14-го - Арам Аведикян, играющий на армянском дудуке, 15-го - исполнитель известных шлягеров Юрий Барков.

Вход на концерты будет бесплатным и без предварительной записи. Для удобства посетителей актуальное расписание разместят в специализированном разделе на сервисе Russpass.

Проект «Музыка в метро», появившийся в 2016 году, в шестом сезоне объединил 285 участников.

Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту.

Они пройдут с 13 по 25 февраля.