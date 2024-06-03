Участники ПМЭФ обсудят развитие технологий здоровьесбережения

Число усыновленных иностранцами российских детей-сирот за последние два года сократилось на 90%. Это свидетельствует о том, что практика передачи детей из России в семьи за границу прекратится окончательно в скором времени. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по итогам работы за прошлый год.

Омбудсмен привела данные федеральной статистики, из которой следует, что доля иностранных усыновителей составила по итогам прошлого года только 0,27% (шесть) из общего количества семей, принявших сирот (2243).

Снижение иностранцев по сравнению с данными за 2022 год составило более 89% (шесть детей против 57 годом ранее).

«Складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двусторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», - говорится в тексте доклада.

Львова-Белова напомнила, что среди стран, которые занимаются усыновлением российских детей, есть только европейские государства. В прошлом году пять сирот забрали к себе семьи из Италии, одного ребенка усыновили французы. С этими странами Россия сохранила договоры о сотрудничестве в области усыновления детей.

Еще два государства, с которыми действуют такие же соглашения - Испания и Израиль российских сирот в прошлом году не усыновляли.

Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете на усыновление российских детей в страны, где законодательно разрешена смена пола. Глава комитета нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что документ направлен на защиту права детей на сохранение своей идентичности.