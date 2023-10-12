Участники Московского инновационного кластера получат гранты на развитие

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«Эта мера поддержки, которая помогает наращивать объемы выпуска отечественной продукции, самая востребованная: почти 60% предоставленных городом грантов и субсидий для малого и среднего бизнеса приходятся именно на нее», - отметила она.

Сергунина добавила, что с начала года общий размер финансирования превысил 1,2 миллиарда рублей. За два года оно преодолело отметку в 2,6 миллиарда рублей.

Например, 13 миллионов из них выделили производителю датчиков давления на основе собственной микроэлектронной технологии. Еще 10 миллионов отдали на разработку ударопрочной и защищенной продукции. Это видеомониторы и вычислители, которые могут работать в сложных климатических условиях.

Поддержку бизнеса город осуществляет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее на Российском экологическом форуме, прошел в Москве с 8 по 11 октября, презентовали систему для контроля и прогнозирования выбросов.