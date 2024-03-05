05 марта 2024, 19:05

Участники форума в Сочи на стенде Подмосковья обсудили молодежную политику

РИА «Новости»
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В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Спикерами выступили ветеран СВО, наставник движения Первых Никита Кудинов, руководитель «Молодой гвардии» «Единой России» по Московской области Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель «Волонтеров Победы» Московской области Никита Ильичев.

Ранее на стенде Московской области прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной. Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Волонтеры Сочи Блогеры Фестивали Молодежный
05 марта 2024, 18:46
Путину в Ставропольском крае показали прототип собирающего томаты робота
Pxhere
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Президент России Владимир Путин во время визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». Там ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты, сообщило РИА «Новости».

Российский лидер пообщался с сотрудниками предприятия и ознакомился с производством. Президент посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный отдел, а также посмотрел технику. О работе комплекса Путину рассказывал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков.

Отвечая на вопрос одного из работников, президент признался, что одинаково любит огурцы и помидоры. Беседа проходила за обедом, участникам которого предложили суп, пюре с котлетой и компот из столовой предприятия, а также нарезку из овощей.

Искусственный интеллект устройства определяет зрелость плодов - робот собирает урожай, если они достаточно созрели. По плану, комбайн будет в сутки собирать четыре с половиной тонны томатов - в четыре раза больше, чем способен человек. Появление промышленных комбайнов ожидается через полтора года.

Роботы Искусственный интеллект Россия Владимир Путин
05 марта 2024, 18:38
Михайлов рассказал о драке со Шнуровым из-за шутки про ЛГБТ
РИА «Новости»
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Гостем нового выпуска программы «Вопрос ребром» на YouTube стал Стас Михайлов. Он рассказал, что однажды подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Причиной конфликта между ними стала шутка, касающаяся рифмы к имени Стас.

ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

«Как-то об этом попробовал пошутить Шнур. Закончилось тем, что я ему дал по морде», - предупредил исполнитель хита «Все для тебя».

В новом выпуске, который вышел 5 марта, Михайлов также затронул темы, связанные со своим опытом работы в казино, процессом похудения и использованием ботокса, выступлением в тюремных учреждениях и даже созданием постельного белья с собственным изображением.

Музыкант вспомнил о своих отношениях с Натальей Зотовой, раскрыл информацию о доходах и поделился тем, что вдохновляет его на создание песен.

На одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, Михайлов выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну.

ЛГБТ Стас Михайлов
05 марта 2024, 18:24
Звезда «Дюны-2» рассказала о давлении на актрис в Голливуде
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Леа Сейду обрушилась с критикой на Голливуд за давление на женщин. Она отметила, что американская киноиндустрия рассматривает внешность актрис как товар, сообщило издание Harper’s Bazaar.

«Я очень довольна ролями, которые я получаю. Но, на мой взгляд, в голливудском кино трудно приходится человеку, который не является полностью американцем», - сказала французская актриса.

Она пояснила, что американское кинопроизводство сурово по отношению к женщинам. Внешние данные актрис оценивают как товар.

Сейду призналась, что не хочет бояться оказаться нежеланной или потерять контракты. По ее словам, в Европе скромнее требования к внешности актрис.

Ранее голливудский актер Брэдли Купер рассказал о привычке ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери. Пока неизвестна реакция Ирины Шейк на такое поведение бывшего мужа.

Леа Сейду обрушилась с критикой на Голливуд за давление на женщин. Она отметила, что американская киноиндустрия рассматривает внешность актрис как товар, сообщило издание Harper’s Bazaar.

Кино Актеры Красота
05 марта 2024, 18:01
Руководитель делегации Мексики выступил на подмосковном стенде ВФМ
РИА «Новости»
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На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

«Тема встречи - „Россия и Мексика: важность культурного и технологического сотрудничества“. Расширяем круг друзей, и это прекрасно», - указали авторы публикации.

На подмосковном стенде работает открытый микрофон, где любой желающий может выступить, рассказать о себе, о своей профессиональной деятельности или даже спеть и станцевать.

Ранее молодежь из Московской области встретилась с иностранной делегацией , которая посетит регион после завершения основной программы ВФМ. Подольская фолк-группа «Канарейка» сыграла с зарубежными гостями в старинную русскую народную игру.

На стенде Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи выступили руководитель делегации Мексики Антонио Кармона и специалист по международным отношениям Яир Евангелиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Мексика Молодежь Сочи Международные отношения Россия Фестивали

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