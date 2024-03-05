Участники форума в Сочи на стенде Подмосковья обсудили молодежную политику
В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».
Спикерами выступили ветеран СВО, наставник движения Первых Никита Кудинов, руководитель «Молодой гвардии» «Единой России» по Московской области Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель «Волонтеров Победы» Московской области Никита Ильичев.
Ранее на стенде Московской области прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной. Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.
В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».