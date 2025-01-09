09 января 2025, 17:53

Участникам Великой Отечественной войны в Калужской области выплатят по миллиону рублей

РИА «Новости»
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Участникам Великой Отечественной войны, живущим в Калужской области, выплатят по миллиону рублей в честь 80-летней годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Дал поручение подготовить соответствующий нормативный документ. На сессии Заксобрания в феврале депутаты рассмотрят этот вопрос. Рассчитываю на поддержку», - добавил глава региона.

Ранее заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов рассказал, что Красную площадь к празднику в этом году украсят по-особенному. Он рассказал, что в штабе по подготовке Дня Победы ведут очень масштабную работу.

Президент Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ на Парад в Москву и выразил надежду, что на мероприятие прибудут и воинские контингенты из этих стран.

Ветераны Россия Деньги Парад Победы Великая Отечественная война
09 января 2025, 14:48
Водителям запретили употребление спиртного на месте после ДТП
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Верховый суд признал незаконным употребление алкоголя водителями, которые ждут инспектора ГИБДД после аварии. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в марте 2023 года жителя Карелии Руслана Иванова признали виновным за употребление спиртного после ДТП и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.

Верховный суд оставил постановление без изменений. Согласно материалам дела, Иванов ехал на авто, принадлежавшем его знакомой. Водитель свернул в кювет, машина перевернулась и получила повреждения. Мужчина выпивал, пока ждал сотрудника ГИБДД для оформления аварии.

Ранее водителям рассказали, кода инспектор ДПС может проверить телефон водителя. Например, у правоохранителей есть такое право, когда им нужна запись с видеорегистратора.

Суд ДТП Алкоголь Водители
09 января 2025, 14:02
«Все строители ждут!» Директор строительной фирмы рассказал, как сэкономить на ремонте
Freepik
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В этом году прогнозируется рост цен на ремонт до 20%. Как сэкономить на товарах и услугах, но получить такой же результат, рассказал 360.ru директор строительной компании Дмитрий Поплавский.

Он рекомендовал делать ремонт в начале года, до начала массовых весенних работ, в то время как с мая до осени, по его словам, цены максимальные.

«Пожалуйста, делайте ремонт в январе–феврале! Все строители ждут, но никому это не нужно. <… > Строители буквально снижают цены на свои работы в феврале. Мы в феврале часто делаем внутреннюю отделку, чтобы просто сэкономить. Рабочие готовы делать за копейки», - рассказал Поплавский.

При этом он призвал не доверять рабочим, найденным случайно, покупку стройматериалов.

«Вам нужно либо самим покупать все материалы, либо отдавать деньги человеку, которому вы доверяете. Вас все равно обманут! Человек со стороны 100% вам принесет завышенные чеки или количество материалов», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что стройматериалы за минувший год подорожали в среднем на 10% , но это не повлияет на стоимость квартир в новостройках.

Благоустройство Строительство Ремонтные работы
09 января 2025, 13:43
Москвичей предупредили о грядущих заморозках
РИА «Новости»
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Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в центре европейской части России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными - от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля», - сообщил синоптик.

По его словам, переход к отрицательным значениям произойдет в понедельник. И ночью, и днем столбики термометров в Москве покажут -2…-7 градусов. При этом сильных морозов не ожидается. Погода будет мягкой и комфортной, на три градуса выше нормы.

Синоптик Александр Ильин рассказал, что теплая погода задержится в Москве лишь до 11 января. В пятницу и субботу ожидаются осадки в виде дождя. Атмосферное давление 9–10 января упадет до 746 миллиметров ртутного столба, в субботу - до 740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с юга, юго-запада и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
09 января 2025, 13:11
Госдума рассмотрит проект о продлении материнского капитала в феврале
РИА «Новости»
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Государственная Дума может рассмотреть проект о продлении программы материнского капитала до 2030 года уже в первой половине февраля во втором и третьем чтениях. Об этом рассказала РИА «Новости» глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

«И уже в первой половине февраля Госдума сможет рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении», - сказала Останина.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России программу материнского капитала с выплатами за рождение детей продлят до 2030 года включительно. Он отметил, что эта мера поддержки уже доказала свою эффективность за все время своего существования. Более 14 миллионов семей получили сертификаты на выплаты.

В Госдуме начали разрабатывать законопроект о праве полностью или частично тратить материнский капитал на обучение родителей. Эта мера будет применяться к женщинам, родившим второго и последующих детей, а также к мужчинам, усыновившим первого и последующих детей.

Госдума РФ Семья Маткапитал в РФ

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