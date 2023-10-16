Участникам Московского инновационного кластера одобрили гранты почти на 12,5 млрд рублей
За последние четыре года Московский инновационный кластер (МИК) одобрил гранты и субсидии на общую сумму около 12,5 миллиарда рублей более чем семи тысячам участников. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Московский инновационный кластер стал платформой, собравшей более 200 федеральных и региональных программ поддержки. Предприниматели могут подать онлайн-заявку на 25 из них.
С 2019 года бизнесмены воспользовались этой возможностью более 38 тысяч раз. С помощью этих программ они получили финансовую поддержку и другие необходимые ресурсы для развития своих проектов.
Некоторые программы имеют постоянный характер, некоторые - целевые, или точечные.
Популярными программами стали поддержка пилотного тестирования инноваций, компенсация стоимости патентов - до 75 тысяч рублей - и вложенных в стартапы средств - до 10 миллионов рублей.
Ранее стало известно о том, что бесплатный интенсив по работе с интеллектуальной собственностью проведут в Москве.