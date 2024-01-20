Участника СВО дважды похоронили в разных городах

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В Екатеринбурге близкие другого военнослужащего, который также не вернулся из зоны боевых действий на Украине, рассказали, что им выдали тело другого человека. Выяснилось, что им оказался погибший житель Татарстана.

Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой пояснили, что тела участников СВО перепутали из-за ошибки сотрудников ростовского морга.

Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца.

Тела перепутали в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. После обращения семьи погибшего бойца депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов пообещал направить запрос в военную прокуратуру.