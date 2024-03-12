Участник белгородской теробороны погиб при атаке ВСУ
Украинские формирования атаковали приграничье Белгородской области, во время боя погиб участник территориальной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В ходе беседы председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился успехами в работе по «сохранению задачи по наследию».
«Вы сказали, что мы справились с сохранением наших ценностей, традиций и так далее. Но это нужно поддерживать и <…> заниматься этим всегда», - сказал Путин.
Глава государства объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Он также отметил, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».
По поручению президента Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» продлят до 2030 года. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей.
Знаменитая советская актриса Нина Русланова ушла из жизни после длительной болезни 21 ноября 2021 года, оставив после себя взрослую дочь с внуком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, причем средства на похороны собирали по миру.
Дочери актрисы, Олесе Рудаковой, так и не удалось поставить на могиле памятник. Все сбережения ушли на лечение и уход за матерью, пришлось даже продать квартиру в Москве.
Теперь дочь реже посещает могилу знаменитой актрисы, чувствуя вину за отсутствие надгробия - на соседних могилах они уже установлены.
В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что не получила поддержки ни от одного учреждения. Кроме того, она столкнулась с препятствиями, когда хотела установить мемориальную доску на доме в Москве, где проживала ее известная мать.
«Никто ее не помнит, столько времени прошло», - услышала она от чиновников.
Во время программы ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии предложили провести сбор средств среди многочисленных поклонников Нины Руслановой, веря, что многие из них могли бы внести свой вклад в создание на могиле актрисы достойного памятника.
Перед смертью Русланова очень беспокоилась за дочь. Она просила своих знакомых помочь ей с работой.
«Для конкурсантов предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение. Это граждане из 12 стран и государств дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария и СНГ», - уточнил он.
Глава государства также обратил внимание, что на сегодняшний день все больше людей из-за границы проявляют интерес к России и выражают желание здесь работать.
Он отметил, что через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. По словам Путина, на сегодняшний день это самый большой кадровый форум не только в стране, но и во всем мире.
МакКорт был известен как актер кино, театра и телевидения, а также как сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. Артист умер в возрасте 92 лет, однако причина его смерти пока неизвестна.
Начав свою карьеру в 1950-х годах, МакКорт успел поучаствовать почти в сотне различных проектов. Среди них - «Сумеречная зона» «Тюрьма „OZ“», «Миллионы Брюстера», а также «Приключения молодого Индианы Джонса», сериалы «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».
Актер также запомнился благодаря работе в фильмах «Вид на жительство», «Собственность дьявола» и «Копы в глубоком запасе». За свою долгую карьеру МакКорт успел сняться в более чем пятистах эпизодах телесериалов.