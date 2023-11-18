18 ноября 2023, 10:24

Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве — СМИ

Фото: freepik.com
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Полицейским удалось задержать в Москве 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова). Ее заподозрили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza.

Полицейским удалось задержать в Москве 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя - Людмила Ушакова). Ее заподозрили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, краснодарские правоохранители объявили девушку в федеральный розыск в конце сентября.

Baza уточнила, что за несколько дней до этого представители телеканала «Пятница» сообщили о задержании в Москве их экс-участницы Ушаковой. Телеканал заявил, что она занималась шантажом, вымогательством денег у съемочной группы, а также угрожала расправиться с ними физически.

Один из редакторов под психологическим давлением Грац рассказал ей о предстоящих испытаниях. Позже сотрудника уволили за это. Девушку тоже попросили покинуть проект, но она выманила деньги у сотрудников, солгав им про проблемы у близких.

Когда правда обнаружилась, по словам телевизионщиков, девушка продолжила осыпать их угрозами. В итоге персонал «Пятницы» заявил в полицию. Ушакову привезли в отдел, но днем позже отпустили.

Грац имеет судимости, ее несколько раз привлекали к ответственности. На шоу участница устроила «тюремные законы», стала запугивать коллег по цеху и съемочную команду.

Задержания Избиения Телевидение Ток-шоу Москва 2023
18 ноября 2023, 07:23
Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»
Пресс-служба Минобороны
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Президент России Владимир Путин поддержал решение присвоить современному российскому атомному ледоколу проекта 22220 название «Сталинград». Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его процитировали на официальном портале региона.

Бочаров поделился этой новостью с участниками пленума Волгоградского областного Совета ветеранов. Он отметил, что целью стало сохранение исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда во время Великой Отечественной войны.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени „Сталинград“. Давайте еще раз скажем президенту нашей страны спасибо за такое решение!» - обратился губернатор к ветеранам.

Он напомнил, что на этой же верфи строится атомный ледокол «Ленинград», и назвал это символичным.

Документ о присвоении ледоколу имени «Сталинград» передали на хранение региональному Совету ветеранов.

Владимир Путин
18 ноября 2023, 05:58
Ученые выяснили, что мужчины испытывают меньше боли, когда их лечит женщина
Freepik
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Пациенты-мужчины испытывают менее сильную боль, если лечащим врачом является женщина. Это выяснили специалисты из Лундского университета в Швеции, результаты их исследований опубликовали в Lund University Research Portal.

Ученые хотели установить связь между интенсивностью боли и осознанием, кто именно ее причиняет. Для этого исследователи провели эксперимент с мужчинами. Здоровым испытуемым стимулировали стопы лазерными сигналами. Потенциальные «врачи» общались с участниками одинаково и были одеты в идентичные белые халаты.

Результаты эксперимента показали, что мужчины, которых «лечили» женщины, чувствовали боль не так сильно как те, кому достались доктора мужского пола.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины чаще женщин переносят коронавирус в тяжелой форме. Также он отметил, что от тяжелых форм болезни в основном страдают пациенты старше 60 лет.

Врачи Женщины Мужчины
17 ноября 2023, 22:13
Минюст России внес в список иноагентов Яну Троянову и The Moscow Times
РИА «Новости»
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Российский Минюст обновил список иностранных агентов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В перечень попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times, и компания Hidemy.network Ltd.

Помимо этого министерство включило в список иноагентов ООО «Команда против пыток», учрежденное организацией «Комитет против пыток/Команда против пыток».

Ранее ведомство внесло в список иноагентов псковского политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Последний, по версии Минюста РФ, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа российской стороны, и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Россия Иноагенты
17 ноября 2023, 19:17
Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина
Pxhere
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Правительство России с 17 ноября снимет временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Запрет на экспорт бензина отменят, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн», - передали в министерстве.

В ведомстве добавили, что зимой традиционно на бензин не такой высокий спрос, а цикл ремонтов на НПЗ завершается. Правительство продолжит мониторинг.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Затем ограничения сняли на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок страны не менее 50%.

Ранее зампред правительства Александр Новак заявил, что на АЗС запретят продавать только премиальное топливо. Он уже поручил подготовить соответствующие поправки.

Бензин Машины

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