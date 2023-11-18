Полицейским удалось задержать в Москве 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Милу Грац (настоящее имя - Людмила Ушакова). Ее заподозрили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, краснодарские правоохранители объявили девушку в федеральный розыск в конце сентября.

Baza уточнила, что за несколько дней до этого представители телеканала «Пятница» сообщили о задержании в Москве их экс-участницы Ушаковой. Телеканал заявил, что она занималась шантажом, вымогательством денег у съемочной группы, а также угрожала расправиться с ними физически.

Один из редакторов под психологическим давлением Грац рассказал ей о предстоящих испытаниях. Позже сотрудника уволили за это. Девушку тоже попросили покинуть проект, но она выманила деньги у сотрудников, солгав им про проблемы у близких.

Когда правда обнаружилась, по словам телевизионщиков, девушка продолжила осыпать их угрозами. В итоге персонал «Пятницы» заявил в полицию. Ушакову привезли в отдел, но днем позже отпустили.

Грац имеет судимости, ее несколько раз привлекали к ответственности. На шоу участница устроила «тюремные законы», стала запугивать коллег по цеху и съемочную команду.