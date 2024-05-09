09 мая 2024, 22:17

Участница парада Победы потеряла туфельку во время шествия в Перми

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Перми одна из участниц парада на Октябрьской площади потеряла туфлю. Сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю не стала останавливаться и продолжила маршировать, сообщило Ura.ru.

По данным издания, сотрудница конвоя пермского ГУФСИН потеряла туфельку, когда чеканила шаг в строю. Почувствовав потерю, девушка не растерялась и пошла дальше. При этом в Перми временами шел снег.

Руководство ГУФСИН приняло решение поощрить сотрудницу. Такое же распоряжение поступило от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщило РИА «Новости».

Военный парад в честь 79-летия Победы прошел утром 9 мая на Октябрьской площади в Перми. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов и порядка двух тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и курсантов.

Аналогичный случай произошел на параде Победы в Москве. Один из участников шествия потерял ботинок на Красной площади.

Пермский край Пермь Военные Парад Победы
09 мая 2024, 23:51
Снег повалил допетровскую иву в «Аптекарском огороде» в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» в среду, 8 мая, рухнул один из стволов допетровской белой ивы, стоящей на берегу пруда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ландшафтный архитектор сада Артем Паршин.

«Полчаса назад под натиском стихии рухнул один из стволов самого старого дерева в „Аптекарском огороде“ - допетровской белой ивы на берегу пруда», - написал он.

Паршин добавил, что подробная информация будет известна утром 9 мая. Фотографии с рухнувшим стволом дерева прислал ему один из подписчиков.

Позже пресс-служба столичного сада опубликовала сообщение, что рухнул один из трех стволов ивы, который не выдержал тяжести налипшего снега. Кроме того, пояснили, что Петр I эту иву не сажал, насколько им известно.

Также подтвердили, что это действительно очень старое дерево, но посетители сейчас видят примерно 40-летняя поросль от пня ивы, которая была невиданных размеров. Еще пояснили, что ивы в исключительных случаях живут до 200 лет, а обычно только до 100.

Ранее представители столичного сада сообщали о цветении азиатского аморфофаллуса коньяка в «Аптекарском огороде». Это произошло в феврале этого года.

МГУ Сад и огород Снегопад
09 мая 2024, 22:44
Лукашенко отдал куртку ветерану ВОВ на параде Победы в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве отдал куртку 101-летней женщине-ветерану Великой Отечественной войны, которая воевала под Барановичами. Он сидел рядом с ней, сообщил Sputnik.

Лукашенко заявил журналистам, что это нормальное поведение для мужчины. Кроме того, пожилая женщина воевала в Белоруссии, под Барановичами.

«Она подстрелила немца и взяла его в плен, притащила. Спасли много людей деревни и так далее», - заявил президент.

Белорусский лидер сидел рядом с ветераном на трибуне во время парада в Москве. По его словам, он его узнала и рассказала свою историю. При этом на улице ощутимо похолодало, сидящих на трибуне продувало, поэтому ему повезло, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев привез ему в подарок куртку, а то он «наверное, околел бы».

Сидящая рядом с ним ветеран, заметил Лукашенко, то сидела, то подскакивала, поэтому он и постарался ее утеплить, чтобы не замерзла. По его словам, он «одел ей куртку, застегнул, усадил».

Ранее Лукашенко восхитился организацией парада Победы в Москве, отметив, что Россия показала свою мощь , и никто так не умеет организовывать подобные мероприятия.

День Победы 9 мая Белоруссия Ветераны Александр Лукашенко Парад Победы Великая Отечественная война Москва
09 мая 2024, 22:09
Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве отгремел праздничный салют, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Небо над Москвой разукрасили праздничные фейерверки. Салют начался в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть на него можно было из разных точек города, в том числе со смотровой площадки на Воробьевых горах.

«Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа произвел праздничный артиллерийский салют, в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», - сообщили в Минобороны РФ.

Залп фейерверков произвели из 16 точек во всех административных округах столицы. Сработали 72 специальные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 миллиметров, а также прозвучали 30 выстрелов из 18 76-миллиметровых арторудий ЗиС-3 времен ВОВ.

Ранее военные парады и торжественные шествия в честь 79-й годовщины ВОВ прошли в городах-героях и городах, в которых дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений. Там тоже планировали дать салют , уточнило МО.

День Победы 9 мая Праздники Россия Москва
09 мая 2024, 22:03
Сотруднику телеканала пригрозили штрафом за «хард-бас» в эфире с парада Победы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Звукорежиссера телеканала «Москва 24» могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Корреспондент в прямом эфире проверяла микрофон перед включением речитативом песни группы «Школа колбасы». После этого трансляция продолжилась в обычном режиме. Журналистка не знала, что в этот момент ее микрофон вывели в прямой эфир трансляции парада Победы и произнесла «раз-раз-раз, это хард-бас».

«Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка <…> А ее за что наказывать, она разминалась перед включением», - сказал Шестаков.

Он предположил, что звукорежиссеру может грозить штраф.

Утром 9 мая зрителям кабельных каналов в Одесской области показали парад Победы на Красной площади. Украинские СМИ связали происходящее с хакерским взломом ТВ.

Штрафы Парад Победы Москва

Новости по теме