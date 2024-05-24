24 мая 2024, 22:36

Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий

РИА «Новости»
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Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня, на данный момент подтвердили более 128 стран и территорий. На ПМЭФ из года в год приезжают самые авторитетные эксперты, специалисты и представители власти.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков уточнил, что речь идет о более чем 12 000 человек.

«Площадка ПМЭФ - всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно», - сказал он.

Кобяков подчеркнул, что именно ПМЭФ дает эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме. Советник президента также обратил внимание на произошедшие в мире изменения и на смещение экономического, финансового и технологического центров в Азию.

«Поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ», - добавил он.

На ведущие позиции во многих отраслях экономики, заметил Кобяков, выходит именно бизнес стран Южной Америки. О своем опыте эти государства стремятся рассказать на российской дискуссионной площадке.

«Даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ», - заявил ответственный секретарь оргкомитета форума.

Петербургский международный экономический форум, по его словам, по сути, стал главной экспертной площадкой с высоким уровнем доверия. Здесь формируют и оттачивают в дискуссиях темы, которые окажут влияние не только на Россию, но и на весь мир.

«Мы на пути к многополярному миру», - заключил Кобяков.

Африка Россия Бизнес Экономика ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 22:19
Информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ выступит центр «Инсайт Люди»
Pxhere
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Молодежный день ПМЭФ-2024, который состоится 8 июня КВЦ «Экспофорум», обрел нового партнера. Им впервые выступит продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

Гендиректор центра Алина Зинатуллина отметила, что на сегодняшний день охваты социальных сетей инфлюенсеров кратно превышают традиционные медиа. Благодаря этому все большее количество людей оперативно получают информацию о главных событиях международного масштаба.

«Блогеры способны переводить „экономический“ язык на понятный многочисленной аудитории и вовлекать в актуальные стратегические процессы страны молодежь. Можно сказать, что инфлюенсеры стали новыми средствами массовой коммуникации с молодой аудиторией», - сказала она.

Информационное партнерство «Инсайт Люди» на Молодежном дне ПМЭФ-2024 Зинатуллина назвала доказательством эффективности блогинга как нового успешного способа трансляции крупных мероприятий в стране на широкую аудиторию.

Резиденты продюсерского центра будут участвовать в программе Молодежного дня и освещать ее в своих соцсетях, повышая вовлеченность молодежи в экономические, технологические, экологические и многие другие вопросы.

Сейчас в продюсерском центре 2,5 тысячи блогеров из 78 регионов России. На их счету - участие более чем в 130 телепроектах - от реалити-шоу до сериалов и кинематографа.

На базе «Инсайт Люди» работает собственный музыкальный лейбл Insight Music, а также целая образовательная экосистема Insight Education.

Предполагаемый охват информации о Молодежном дне ПМЭФ, транслируемой блогерами, составит десятки миллионов.

Молодежь Соцсети Блогеры Россия ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 19:18
Восьмилетний мальчик стал 14-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил уже 14-миллионный гость, им стал восьмилетний житель Камчатки по имени Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Подростку и его родителям подарили сертификат на путешествие в Тобольск, где они совершат экскурсию по местам детства известного ученого Дмитрия Менделеева.

«Стать юбилейным посетителем было очень неожиданно. Ожидания от поездки у нас очень радужные, хотим получить новые впечатления и узнать что-то новое», - поделилась мама школьника.

Ранее стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» решили продлить до 8 июля. Согласно исследованием, она понравилась 90% посетителей.

Россия Школьники Выставка-форум «Россия»
24 мая 2024, 14:42
Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба
РИА «Новости»
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Духовное управление мусульман (ДУМ) готово поддержать запрет на ношение никаба в случае выявления связи данного атрибута одежды с экстремизмом. Об этом РИА «Новости» сказал замглавы управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По его словам, ДУМ одобрит инициативу, если удастся достоверно установить связь никабов с ростом радикальных настроений. Аляутдинов отметил, что управление считает более предпочтительным хиджаб и не пропагандирует ношение никаба.

«Мы всегда готовы к диалогу, тем более в вопросах, которые касаются безопасности граждан. Мы считаем, что более правильным в современном обществе будет сделать выбор в сторону традиционного хиджаба, который соответствует требованиям ислама. Например, моя дочь и жена никаб не носят», - заявил Аляутдинов.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никаба , при котором открыты только глаза. Он отметил, что в ряде стран Азии такие головные уборы уже запретили.

Одежда Запреты Россия Ислам Москва
24 мая 2024, 13:37
Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочей пятницы для россиянок
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда страны с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. В беседе с 360.ru политик пояснил, что россиянкам нужно больше времени на полноценный и качественный отдых.

«Проанализировав продолжительность рабочей недели, был удивлен тому, что рабочая неделя женщин в 2023 году выросла на 27 минут, по сравнению с предыдущим годом, а рабочая неделя мужчин - лишь на четыре минуты», - отметил Чернышов.

По его оценке, разница существенна при том, что женщины выделяют дополнительное время на домашнее хозяйство. На это, подчеркнул вице-спикер ГД, уходит около шести часов в неделю. Также он указал, что более половины (63%) женщин тратят выходные на работу по дому.

Отдельно политик отметил, что эта инициатива не нарушает принцип равноправия, а, напротив, восстанавливает его, так как сейчас рабочая неделя женщин больше, чем у мужчин.

«Мера должна стать обязательной для бюджетных учреждений и государственных органов, в которых трудятся женщины. Для частных компаний изменения будут носить рекомендательных характер», - добавил он.

Госдума РФ Женщины Работа

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