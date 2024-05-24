Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков уточнил, что речь идет о более чем 12 000 человек.

«Площадка ПМЭФ - всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно», - сказал он.

Кобяков подчеркнул, что именно ПМЭФ дает эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме. Советник президента также обратил внимание на произошедшие в мире изменения и на смещение экономического, финансового и технологического центров в Азию.

«Поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ», - добавил он.

На ведущие позиции во многих отраслях экономики, заметил Кобяков, выходит именно бизнес стран Южной Америки. О своем опыте эти государства стремятся рассказать на российской дискуссионной площадке.

«Даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ», - заявил ответственный секретарь оргкомитета форума.

Петербургский международный экономический форум, по его словам, по сути, стал главной экспертной площадкой с высоким уровнем доверия. Здесь формируют и оттачивают в дискуссиях темы, которые окажут влияние не только на Россию, но и на весь мир.

«Мы на пути к многополярному миру», - заключил Кобяков.