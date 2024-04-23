23 апреля 2024, 16:39

Убитого террористами в «Крокусе» мужчину не признали погибшим из-за отсутствия тела

РИА «Новости»
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Передвигающийся на инвалидной коляске москвич Максим Вербенин закрыл собой свою девушку во время атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». Он стал одной из первых жертв теракта от 22 марта. Тело мужчины полностью уничтожил пожар, охвативший концертный зал. Из-за сложившейся ситуации следователи не смогли признать его погибшим, и Максим до сих пор числится пропавшим без вести. Об этом «360» рассказала его мать Алена Вербенина.

Она пояснила, что несколько раз была у следователя, который ей объяснил, что провести процедуру опознания по ДНК невозможно, так как органика не сохранилась. Для того чтобы получить свидетельство о смерти сына, женщине необходимо собрать показания очевидцев или записи видеокамер. Это единственный путь, который остается в таких случаях.

«Моего сына убили одним из первых и видеокамера все зафиксировала. О том, что он находился в „Крокусе“, свидетельствует навигация и сообщения из его смартфона. Но как мне объяснили следователи, их работа закончена, и следующая стадия - подача заявления в суд», - пояснила собеседница «360».

Алена добавила, что в начале криминалисты в документах указывали, что Максим погиб. Но после изменили формулировку на то, что он пропал без вести. Об этом же написано в постановлении о признании матери потерпевшей.

Она подчеркнула, что следователи со своей стороны делают все возможное. Они пообещали оказать ей помощь. Но время идет, а дело с мертвой точки не двигается, указала Вербенина.

«Сына внесли в списки погибших МЧС, но как мне объяснили, взаимодействий между ведомствами нет. Спасатели опирались на свои исследования, а СК, чтобы выдать справку о смерти, должен пройти дополнительные шаги, о которых мне рассказали», - подытожила Алена Вербенина.

Максим Вербенин оказался в «Крокус Сити Холле» через четыре года после своего выступления на сцене концертного зала. Творчеством группы «Пикник» увлекалась его девушка, которую он спас от пули боевика. Выжившая подруга Максима рассказала его матери, что после выстрела мужчина упал на нее и прикрыл собой. Террорист не стал смотреть, остался ли кто-то в живых, и пошел стрелять по другим людям.

Боевики напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они расстреляли стоявших в холле и концертном зале людей, а перед бегством подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

Суд СК РФ Теракт в «Крокусе»
23 апреля 2024, 15:33
Аэропорт Минеральных Вод приостановил вылеты из-за дефекта ВВП
РИА «Новости»
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Аэропорт Минеральных Вод на Ставрополье временно остановил прием рейсов из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

«Двадцать третьего апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект», - указали в пресс-службе крупнейшего аэропорта Северного Кавказа.

Специалисты занимаются устранением проблемы. Работы планируют завершить к 16:00 по московскому времени.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в Telegram-канале уточнил, что информация о повреждении взлетно-посадочной полосы поступила около 13:00 «Обнаружено повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит ВПП», - уточнил он.

По его словам, на место сразу прибыли аварийные службы и приступили к устранению проблемы. Он отметил, что повреждение возникло по техническим причинам и «в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций». Задержаны вылеты нескольких рейсов. Прибывающие самолеты перенаправят на резервные аэродромы. Ожидающих пассажиров обеспечат всем необходимым.

Сергиенко призвал не реагировать на негатив и возможные провокации, доверяя только официальным и проверенным источникам информации. Ситуация находится на контроле, резюмировал он.

Самолеты Работа
23 апреля 2024, 15:26
Переживший покушение экс-офицер СБУ высоко оценил работу российского следствия
РИА «Новости»
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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что восхищен работой российских следователей и оперативных служб, которые расследуют покушение на него.

«Хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе Следственного комитета, наших оперативных служб. Просто молодцы. Как умеющий, я восхищен просто. Сказать по-другому не могу», - сказал бывший офицер.

Покушение на Прозорова произошло 12 апреля рядом с его домом на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер при взрыве бомбы в автомобиле получил лишь незначительные ранения. ФСБ в рамках расследования задержала троих причастных к покушению, в том числе доставившего компоненты взрывчатки в Москву курьера.

Ранее стало известно, что взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой.

Взрывы Следственный комитет России
23 апреля 2024, 14:56
ФСИН начала проверку после жалоб на нарушения в колонии под Оренбургом
РИА «Новости»
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ФСИН России направила комиссию в исправительную колонию № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области после жалоб заключенных на пытки. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что члены комиссии объективно оценят ситуацию и примут необходимые меры.

До этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило обращение о «неправомерных действиях со стороны сотрудников» исправительного учреждения. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру РФ, попросив провести проверку.

По ее словам, теперь ситуация находится на особом контроле.

Про пытки в «Черном дельфине» также сообщала правозащитница Ева Меркачева. Она подчеркивала, что заключенные регулярно подвергаются наказанию за малейшую провинность.

ФСИН Россия
23 апреля 2024, 13:49
Мошенники придумали схему обмана с полисом ОМС. Как не стать жертвой аферистов
РИА «Новости»
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Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов обязательного страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «360», как защитить свои средства от аферистов.

По его словам, злоумышленники, как правило, звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают скачать якобы приложение Минздрава для замены полиса обязательного медицинского страхования.

Однако на самом деле приложение является программой, которая позволит получить удаленный доступ к устройству и вывести средства.

«Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос», - сказал Дворянский.

Эксперт по безопасности отметил, что необходимо обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение.

«Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», - добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги».

Минздрав Мошенничество Россия

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