У Wildberries появится собственная сеть АЗС

На территории некоторых логистических центров уже появились АЗС, которыми могут воспользоваться водители компании. Это позволяет им не тратить время на дорогу до ближайшей заправки. Теперь в Wildberries и Russ рассматривают возможность открытия заправок для всех автомобилистов.

«Удобство расположения влияет положительным образом на сокращение сроков доставки товаров между объектами, следовательно, до конечного покупателя. На собственных заправках водителей ждут выгодные условия, что снизит расходы на логистику», - отметили в пресс-службе объединенной компании.

Для водителей уже запустили мобильное приложение WB Drive. Чтобы заправиться топливом, им необходимо отсканировать специальный QR-код. Оплатить топливо можно как помощью специальной карты компании, так и со смартфона.

Ранее Wildberries и Russ выявили злоупотребления на складах почти на 325 миллионов рублей.