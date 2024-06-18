18 июня 2024, 19:09

У трех пострадавших из-за опасного салата с фасолью произошли инсульты

РИА «Новости»
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В Московской области у трех пациентов, попавших в больницу с подозрением на ботулизм, произошли инсульты, сообщили «Известия». Официально эти данные подтверждены не были.

В Минздраве региона ранее сообщили о том, что в больницы с предварительным диагнозом ботулизм попали 20 человек, состояние 12 из них - тяжелое. Восемь, по информации ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник «Известий» отметил, что некоторых пациентов пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В столичном СК заявили, что в 11 июня в больницы Москвы обратились более 100 человек с признаками отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки.

В других регионах также зафиксировали случаи подозрения на ботулизм. По последним данным, в Нижегородской области в больницы обратились 14 человек. Помощь медиков так же потребовалась 14 жителям Казани.

Инсульт Больницы Минздрав Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 18:09
Законопроект о новом порядке высылки иностранцев из России приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Законопроект о введении нового режима высылки мигрантов, которые не имеют оснований для пребывания в России, приняли в Госдуме в первом чтении. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

После включения в специальный реестр таких иностранцев будут считать находящимся в режиме высылки.

С учетом этого у них не будет права менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, вступать в брак, покупать имущество и управлять транспортом.

Доступ к этому реестру будет у госорганов, а также любых физических и юридических лиц. Чтобы контролировать иностранцев, предложили несколько мер. Среди них - установление местонахождения, применение технических средств, в том числе геолокации, проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, а также согласование маршрута следования до пункта пропуска через госграницу.

Также авторы проекта предложили сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Чтобы сохранить право на въезд в РФ, по документу, человек будет обязан не вмешиваться в госполитику России, а также уважать традиционные ценности.

Госдума РФ Россия
18 июня 2024, 17:11
Песню «Роди мне 1000 детей!» группы «Порнофильмы» заблокировали в России
Freepik
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В России заблокировали песню «Роди мне 1000 детей!» рок-группы «Порнофильмы». Трек появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Что конкретно послужило поводом для запрета, не уточняется. Композицию заблокировали по решению «неуказанного госоргана».

Сервисы «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять песню еще в октябре прошлого года, но официального решения по ней не публиковали.

Ранее по указанию прокуратуры в России заблокировали треки коллектива «Это пройдет» и «Нищих убивай».

Кроме того, солиста рок-группы Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Штраф присудили из-за интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.

Песни Россия Музыка Группа «Порнофильмы» Владимир Котляров
18 июня 2024, 15:18
Новую верфь построят на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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На Дальнем Востоке появится новое судостроительное предприятие. Об этом на встрече с жителями региона заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано еще больше», - подчеркнул глава государства.

В этой связи Путин указал на необходимость создания новых предприятий. Этот вопрос, по его словам, обсуждали с руководством Объединенной судостроительной корпорации.

«Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке», - сказал президент, отметив, что для привлечения специалистов важно создавать необходимые условия.

Отдельно глава государства обратил внимание на программу дальневосточной ипотеки. Ее сохранят и будут поддерживать в существующем виде - под 2%.

«И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов», - добавил он.

Владимир Путин Дальний Восток
18 июня 2024, 12:43
Путин связал приток молодежи в Якутию с госпрограммами по Дальнему Востоку
РИА «Новости»
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В Якутию хлынул поток молодежи. Это связано с тем, что регион развился и стал более привлекательным, заявил на встрече с местными жителями президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно», - сказал глава государства.

Путин связал приток молодежи с развитием всего Дальнего Востока. Он заявил о росте привлекательности округа, повышении темпов роста по всем показателям. Президент объявил его развитие приоритетом работы государства до конца XXI века.

Рабочая поездка президента началась утром 18 июня. Путин прилетел в Якутск , встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил выставку в креативном кластере «Квартал труда» и пообщался с участниками кадровых программ.

В ближайшие дни президент также посетит КНДР и Вьетнам, сообщили «Известия».

Якутия Молодежь Владимир Путин

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