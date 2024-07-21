«У парня два пропущенных». Петербурженка нокаутировала назойливого поклонника

В Сети стало популярным видео из бара на Думской улице, на котором девушка с двух ударов уложила приставучего поклонника. Молодой человек агрессивно оказывал ей знаки внимания, что ей не понравилось. Охранник не смог его успокоить, поэтому она взяла дело в свои руки.

По данным «РГ», на видео попала Алиса Иринина. В тот день она отмечала свой 21-й день рождения. Как выяснилось, она занимается спортом с юных лет. В 2017 году она победила на Кубке России по ушу-саньда, а в 2020-м выступила на чемпионате мира по КЭМПО ММА, завоевав бронзовую медаль.

Пользователи Сети оценили видео с нокаутом. В кратчайшие сроки она стала народной героиней благодаря своей смелости и умению за себя постоять. При этом сама ситуация уже трансформируется в мемы. Так, наглому поклоннику уже приписали фразу: «У меня от девушки два пропущенных».

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