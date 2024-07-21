21 июля 2024, 23:08

«У парня два пропущенных». Петербурженка нокаутировала назойливого поклонника

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В соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Санкт-Петербурга отправила в нокаут наглого ухажера. Получившая в одночасье известность девушка оказалась чемпионкой по смешанным единоборствам, сообщила «Российская газета».

В Сети стало популярным видео из бара на Думской улице, на котором девушка с двух ударов уложила приставучего поклонника. Молодой человек агрессивно оказывал ей знаки внимания, что ей не понравилось. Охранник не смог его успокоить, поэтому она взяла дело в свои руки.

По данным «РГ», на видео попала Алиса Иринина. В тот день она отмечала свой 21-й день рождения. Как выяснилось, она занимается спортом с юных лет. В 2017 году она победила на Кубке России по ушу-саньда, а в 2020-м выступила на чемпионате мира по КЭМПО ММА, завоевав бронзовую медаль.

Пользователи Сети оценили видео с нокаутом. В кратчайшие сроки она стала народной героиней благодаря своей смелости и умению за себя постоять. При этом сама ситуация уже трансформируется в мемы. Так, наглому поклоннику уже приписали фразу: «У меня от девушки два пропущенных».

Ранее в Санкт-Петербурге вытащили молодого полицейского из реки Ждановка, который до прыжка в воду подрался с неизвестным , ударив последнего бутылкой по голове.

Санкт-Петербург Спортсмены Соцсети Женщины Мужчины
21 июля 2024, 20:55
Запрет на публичные молитвы в России опровергли
РИА «Новости»
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Публикации о введении в России административного наказания за религиозные обряды в общественных местах не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобного распорядительного акта министерство не издавало и не направляло в территориальные управления.

«Призываем журналистов и представителей блогосферы доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации», - написала Волк.

МВД РФ Россия Религия
21 июля 2024, 18:30
«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег
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В Иркутске женщина принесла в ветклинику раненую дворняжку, но, узнав стоимость лечения, сбежала, заявив, что собака — не ее проблема. Врачи не бросили пса в беде, выхаживают его, и не исключают, что он пострадал по вине горожанки. Дело в том, что иногда автомобилисты сбивают животных, а потом вот так подбрасывают ветеринарам.

Сбивают собак и кошек, а потом подкидывают в ветклиники Ветеринары оставили собаку в стационаре, препараты, которые нужны для ее лечения, оплачивает клиника.

Анна добавила, что в тот же день сотрудники обратились в полицию и написали заявление о жестоком обращении с животным.

В домашних условиях спасти было бы нереально По информации kp.ru, пострадавшую дворнягу принесли в клинику 20 июля. Собака была в очень тяжелом состоянии, шевелиться почти не могла.

Специалисты пришли к выводу, что у пса дыхательная недостаточность, которая развилась из-за сильного удара. Наиболее вероятными причинами этого, по мнению врачей, могло быть или ДТП, или жестокое обращение.

При этом женщина, которая принесла дворняжку, заверила ветеринаров, что хозяйкой не является, а просто нашла собаку и хотела помочь. Как на самом деле было дело, остается только гадать, поделилась в беседе с изданием главврач ветклиники Анна.

За прием дама заплатила 700 рублей. Но псу требовались обезболивающие уколы и восстановление в кислородной камере. Проводить такие процедуры дома было бы нереально, собака бы однозначно погибла, пояснили ветеринары.

Поэтому женщине объяснили, что животное надо оставить в стационаре минимум на три-четыре дня. Стоимость одних суток составляла три тысячи рублей.

Когда озвучили сумму, поведение горожанки резко изменилось. Она спешно покинула клинику, заявив, что ей надо подышать.

По словам главврача, при схожих обстоятельствах в клинику ранее уже попали четыре тяжело больных кота. Кого-то принесли усыпить, от кого-то просто отказались хозяева.

Собеседница издания подчеркнула, что клиника всегда старается идти навстречу людям. Бывают ситуации, что пациентов лечат в долг, кому-то помогают волонтеры.

«Но этот поступок - вопиющее хамство», - возмутилась Анна.

Также гравврач обратила внимание, что на собаке, которую бросила женщина, был ошейник. Поэтому сейчас клиника пытается найти ее прежних владельцев. Если их не найдут, псу будут искать новую семью. Но сначала ему надо полностью выздороветь. За жизнь животного продолжают бороться.

Волонтеры ДТП Собаки Животные
21 июля 2024, 15:07
Умер директор челябинского нацпарка «Зюраткуль» Александр Брюханов
РИА «Новости»
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Стоявший у истоков создания национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области и занимавший пост директора более 20 лет Александр Брюханов умер в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Свою карьеру в «Зюраткуле» будущий руководитель начинал с поста главного лесничего, а в 2003 году занял пост директора.

Под его руководством в парке появилась мобильная группа, которая охраняла заповедную территорию. При этом Брюханов сам выходил в рейды, чтобы бороться с браконьерами и черными лесорубами.

По его инициативе в парке также создали реабилитационный центр для оставшихся без матери лосят «Сохатка». За время работы Брюханов вырастил и выпустил в природу не один десяток «рогатых воспитанников», которые его не забывали и часто бегали за его снегоходом.

Сотрудники парка выразили слова соболезнования родным и близким специалиста.

В минувшую субботу Еврейская община Литвы сообщила о смерти актера и сценариста Виталия Каракорского.

Он ушел из жизни в возрасте 66 лет. Зрителям он известен по сериалу «Поросль».

Природа Челябинская область Парки
21 июля 2024, 09:26
Мигрантов призвали учить ребенка русскому языку заранее
РИА «Новости»
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Планирующий переезд в Россию вместе с семьей мигрант должен заранее позаботиться обучению ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру общения и поведения со сверстниками. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если вы с Россией связываете свою жизнь, хотите стать гражданином, хотите образования для детей, то как можно овладеть знаниями без русского языка? Если какая-то семья решает переехать и жить здесь, то они должны заранее работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», - сказал он.

Глава Рособрнадзора добавил, что ребенок мигранта должен хорошо знать русский язык, чтобы как минимум общаться со сверстниками и понимать культурный код страны.

«Язык - это поведенческий и культурный код. Ребенок должен знать русский язык, если он идет в российскую школу, где преподают на русском языке», - заключил Музаев.

Ранее стало известно, что мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку.

Природа Челябинская область Парки

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