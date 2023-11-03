«У них нет денег». Экономист предрек увеличение закредитованности среди россиян

Повышение кредитной ставки не поможет снизить процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, добавил эксперт.

«Люди берут кредиты, потому что у них нет денег, потому что им не хватает, не на что жить, потому что им надо выкручиваться. <…> Огромное количество людей берет у нас деньги, например, в микрокредитных организациях, где процентная ставка намного больше, и поэтому закредитованность будет увеличиваться», - подчеркнул экономист.

По его словам, для решения проблемы население необходимо обучать финансовой грамотности. Но в первую очередь должен быть рост доходов россиян.

«Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности», - заключил Кульбака.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 миллиона человек. К концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллиона рублей. Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане и Свердловской области, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«У нас огромное количество людей, которые являются должниками <…> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность», - объяснил Кульбака.