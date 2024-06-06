«У нас огромная проблема с пиаром». Лебедев объяснил, как воспитывать в детях любовь к стране

«Надо на уроках о главном рассказывать о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема - это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране», - подчеркнул он.

Ничего выдумывать при этом не надо, продолжил Лебедев, задача - донести правду в таком ключе, чтобы это было понятно и вдохновляло.

«Это же не надо изобретать, надо просто рассказать правду, просто найти угол обзора, с которого будет понятно, в чем прикол», - пояснил дизайнер.

Отдельно он отметил, что сейчас в стране нет идеологии, пропаганды, этого стесняются. А у россиян есть в менталитете, например, уважение к имени и фамилии - раньше ими называли и самолеты, улицы. Все знали, кто в космос полетел, кто что-то изобрел и чего-то добился.

«А теперь нет, когда это появится снова - люди будут ради этого стараться», - заключил собеседник 360.ru.