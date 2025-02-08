У московских курьеров начали забирать электровелосипеды

По его данным, правоохранители изымают электровелосипеды, которые, согласно ПДД, превышают максимальную возможность скорости или мощности мотора.

Президент МАКС Александр Митюков рассказал, что проверки устаиваются во всех районах столицы, но больше всего их зафиксировали на севере города. По его словам, с 2025 года на штрафстоянках скопились сотни изъятых электровелосипедов.

Согласно правилам дорожного движения, скорость движения велосипедиста не должна превышать 25 километров в час.

«В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», - подчеркнул Митюков.

Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий для студентов, сообщил RT. По его данным, учащиеся вузов и колледжей могут заработать на позиции курьера до 216 тысяч рублей.