22 июня 2024, 18:06

У матери в Кузбассе забрали ребенка из-за отказа ставить прививки

РИА «Новости»
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Ряд пабликов в соцсетях в Кузбассе сообщили, что в Прокопьевске 16 мая у семьи забрали грудного ребенка за отказ матери проходить диспансеризацию, ставить прививки и давать витамин D. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По поручению Середюка специальная комиссия выезжала в Прокопьевск, чтобы разобраться в произошедшем.

«Заключение экспертов: состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребенка - он отстает в развитии от сверстников и был обессилен», - отметил он.

Врио губернатора добавил, что ребенка поместили в дом малютки по заявлению матери. С четырех месяцев малыш не набирал вес, также он не сидит и не ползает, поэтому врачи рекомендовали провести дообследование и лечение.

«Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу имени Ю. А. Атаманова. Там его встречает опытная бригада медиков», - написал Середюк.

Он отметил, что мать и ребенка обеспечат всем необходимым.

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем, а затем обратила внимание на странное поведение девочки. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Дети Больницы Семья Врачи
22 июня 2024, 17:48
Религиозное имущество запретили приватизировать в России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, если оно находится в государственной или муниципальной собственности. Он будет защищать религиозное имущество от внешнего посягательства.

Также недействительными признают любую сделку по отчуждению религиозного имущества, совершенную с 2010 года. Исключения составят объекты культурного наследия - например, церкви, колокольни, часовни и так далее.

Ранее РПЦ предложила запретить в России использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм.

Законы Запреты Россия Религия Владимир Путин
22 июня 2024, 17:34
На прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы распространили режим СЭЗ
РИА «Новости»
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Закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны на приграничные территории подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале правовой информации.

Судя по тексту закона, речь идет о территориях регионов, граничащих с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но конкретные субъекты при этом не называются.

РИА «Новости» отметило, что режим СЭЗ будет действовать в Брянской, Курской и Белгородской областях.

ТАСС при этом относит в этот список также Ростовскую и Воронежскую области и Крым.

К участникам СЭЗ в этих регионах предъявляется единственное требование в виде регистрации или наличия на территории субъектов филиала. При этом дополнительные требования, например объем капитальных вложений, документом не предусмотрены.

Преференциальный режим предпринимательской деятельности не только поспособствует сохранению экономического уровня приграничных регионов, но также позволит модернизировать производства, которые работают в очень непростых условиях, следует из сопроводительных материалов к закону.

Россия Владимир Путин Экономика
22 июня 2024, 14:58
Море в Анапе закрыли для купающихся
РИА «Новости»
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В Анапе жителям и гостям города запретили купаться в море. В пресс-службе мэрии объяснили, что ограничения ввели из-за низких температур воды.

«Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей», - уточнили в анапской администрации.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупредили о необходимости соблюдать осторожность и меры личной безопасности. В ведомстве попросили людей не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

В Сочи приехавшую на отдых девушку смыло в море гигантской волной. Ее искали несколько дней. В четверг, 16 июня, в МЧС сообщили о найденном теле и допустили, что оно принадлежит 20-летней пропавшей туристке.

Родители девушки выехали на опознание. Подруга семьи рассказала 360.ru, что вскрытие и кремацию проведут в Ростове-на-Дону. Урну с прахом доставят в Усмань.

Отдых Дети Запреты
22 июня 2024, 03:18
В России наступила Троицкая родительская суббота
Freepik
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В этом году Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу 22 июня. В этот день принято подавать милостыню и раздавать еду нуждающимся с просьбой молиться за упокой почивших родных.

Суббота накануне праздника Святой Троицы - это день поминовения умерших. Православные вспоминают всех крещеных и оглашенных христиан «со времен Адама». А также тех, кого не похоронили по христианским обычаям.

В этот день верующие пишут записки с именами умерших, которых они хотят помянуть. После службы священник читает их. В церквях ставят специальный квадратный подсвечник - канун. Панихиды по умершим в этот день совершают и на кладбищах, для этого туда можно пригласить священника.

Ранее священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) рассказал, как православным праздновать Святую Троицу.

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