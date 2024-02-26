26 февраля 2024, 04:52

У ФАС возникли серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились существенные замечания к сервису «Яндекс Такси», в большей степени они связаны с алгоритмом ценообразования. Об этом заявил заместитель главы ведомства Петр Иванов в беседе с газетой «Известия».

Он отметил, что только в прошлом году в службу пришло более 300 жалоб на сервис, при этом недовольны оказались не только пассажиры, но и сами водители. Людей не устраивала цена поездок и меры, которые компания применяет в связи с блокировками.

«Относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе „Яндекс Go“ ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах „Яндекса“», - заявил он.

Также Иванов отметил, что ФАС призвала агрегатор понизить комиссию, которую сервис взимает с шоферов, до конкурентного уровня.

Ранее цены поездки на такси в Москве поднялись более чем в три раза из-за большого снегопада. Как отметили в приложении ЯндексGo, заказов стало больше, чем машин.

Яндекс ФАС России Блокировки Такси Машины Водители
26 февраля 2024, 03:58
Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители блокадного Ленинграда помогали фронту, чем могли: отправляли на передовую технику и боеприпасы, которые производили на заводах. О подвиге блокадников в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что блокадный Ленинград дал фронту в 1941 году сотни танков и другой бронетехники, а также мины и снаряды.

«Вот эти люди, которые невероятным усилием воли - голодные, замерзшие - заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», - заявила Симоньян.

Глава медиагруппы считает, что нужно проявлять больше энтузиазма и чаще вспоминать, что бойцы на передовой выполняют цели СВО.

Россия Заводы Блокада Ленинграда
26 февраля 2024, 01:56
Ученые нашли генетические отличия у поколения «детей 90-х»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН выявили генетические отличия, которые присутствуют у поколения, родившегося в 1990-е годы. Подробности раскрыла руководитель группы исследователей, заведующая лабораторией молекулярной генетики Светлана Михайлова в беседе с сайтом mk.ru.

Она отметила, что у этого поколения выявили много генетических вариантов, связанных с устойчивостью к стрессу. Это указывает на то, что эволюционирование человека и изменение его генетики может происходить не только под воздействием окружающей среды, но и социальных особенностей.

«Два из выявленных генов - DRD4 и COMT - хорошо известны как гены, которые отвечают за метаболизм дофамина. По всей видимости, носители определенных аллелей этих генов лучше приспосабливались к условиям продолжительного стресса», - заявила Михайлова.

Исследователи предположили, что изучение генетических особенностей поколения, родившегося в 90-е, позволит определить, как социальные условия влияют на репродуктивную функцию и желание заводить детей.

Ранее ученые установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Результаты исследования показали, что сознательная изоляция способна снизить показатель тревоги.

Исследования Дети Ученые
25 февраля 2024, 22:51
Умер народный артист России Владимир Гуляев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист РСФСР, лауреат Национальной премии «Золотая маска», режиссер Владимир Гуляев ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

Актер скончался на 93-м году жизни. Причины смерти не уточнялись. Прощание с Гуляевым состоится 27 февраля.

«Спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела», - написали сотрудники культурного учреждения.

Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, кинематографии и музыки. В 1969 году его назначили главным режиссером Коми-Пермяцкого окружного драматического театра имени Горького.

Ранее стало известно о смерти режиссера мультфильма «Очень синяя борода» Владимира Самсонова. Он скончался в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Режиссер Россия Театры Актеры
25 февраля 2024, 17:53
«Человек любит то, что он знает». ТНТ анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ТНТ планирует перезапустить шоу «Наша Russia». Об этом заявил гендиректор телеканала Аркадий Водахов, сообщило РИА «Новости».

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать - возвращение „Наша Russiа“, - объяснил Водахов.

Когда поклонники сериала смогут увидеть «Наша Russiа», пока неизвестно. О сроках перезапуска шоу гендиректор телеканала ничего не сказал.

Впервые зрители ТНТ увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Ранее появилась информация о дате выхода сериала «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг. Новинку можно будет посмотреть на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.

Сериалы Актеры Телевидение

Новости по теме