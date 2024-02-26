У ФАС возникли серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования

Он отметил, что только в прошлом году в службу пришло более 300 жалоб на сервис, при этом недовольны оказались не только пассажиры, но и сами водители. Людей не устраивала цена поездок и меры, которые компания применяет в связи с блокировками.

«Относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе „Яндекс Go“ ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах „Яндекса“», - заявил он.

Также Иванов отметил, что ФАС призвала агрегатор понизить комиссию, которую сервис взимает с шоферов, до конкурентного уровня.

Ранее цены поездки на такси в Москве поднялись более чем в три раза из-за большого снегопада. Как отметили в приложении ЯндексGo, заказов стало больше, чем машин.