«У Аллы что-то сломалось». Захарова заявила о расколе между Пугачевой и россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что между певицей Аллой Пугачевой и народом произошел раскол. В эфире радио « Спутник » дипломат прокомментировал отказ Минюста признать артистку иностранным агентом.

«Произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать. Все это будет жить, как это было и раньше. Но что-то сломалось у нее с народом», - заявила она.

Захарова вспомнила о том, как композитор Микаэл Таривердиев говорил об артистизме молодой примадонны, и что позже в ней что-то изменилось.

«Не только с Таривердиевым, но и с величайшим [поэтом Ильей] Резником. И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, говорили разочарованно», - уточнила она.

Ранее Пугачева объяснила свой отказ от выступлений. Она пообещала дать концерт, когда будет желание и вдохновение.