Тюменский общественник пожаловался в полицию на губернатора ХМАО
Общественник из Тюмени Юрий Рябцев обратился в полицию с заявлением о дискредитации ВС России, которую якобы озвучила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Об этом сообщило издание 86.ru.
По словам Рябцева, Комарова позволила себе высказывания против российской армии во время разговора с жителями Нижневартовска. Глава региона сказала, что власти не были готовы к проведению спецоперации и что «она нам не нужна». Также Комарова назвала СВО термином, который обозначает масштабные боевые действия.
«Высказывание Комаровой содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил», - отметил Рябцев.
Общественник напомнил, что за такие слова граждан штрафуют, а значит, губернатора нужно привлечь к ответственности.
Ранее Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву*.виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Минувшим летом журналистка попала в список иноагентов.
*Признана в России иностранным агентом.