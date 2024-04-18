18 апреля 2024, 10:11

Тюменцам досрочно выплатят пенсии в связи с паводком

РИА «Новости»
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Жителям Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводком. Об этом сообщила пресс-служба отделения Соцфонда России по региону.

«Принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля», - процитировала пресс-служба управляющего ведомством Алефтину Чалкову.

Организации почтовой связи досрочно доставят пенсию и социальные выплаты на территории, находящиеся под угрозой затопления. В ближайшее время соцвыплаты через Почту России получат люди, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В отделении СФР по Тюменской области напомнили, что в регионе ввели режим ЧС в связи с паводком. Эксперты ОСФР вместе со специалистами других ведомств консультируют жителей по возникающим вопросам, посещают ПВР. Работает телефон горячей линии областного отделения Соцфонда 8 (3452) 27-09-72, по которому можно позвонить ежедневно: в будни с 08:00 до 17:00, в выходные - с 09:00 до 14:00.

Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района Тюменской области.

Пенсия Тюмень Выплаты в России Паводки
18 апреля 2024, 09:12
Крымский парламентарий выступил за жесткий контроль трудовой миграции
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В вопросе трудовой миграции необходимо установить жесткий контроль. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому иностранцам по 35 видам экономической деятельности запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов. Константинов напомнил, что полуостров находится в «желтом» уровне террористической опасности. Этот статус подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.

«Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем», - подчеркнул он.

По его словам, в целом необходимо отслеживать баланс рабочей силы в регионе. Нужно улучшать качество планирования, чтобы не допускать перекосов на рынке труда. Константинов уточнил, что жесткие меры трудовой миграции не должны сказываться на добросовестных людях, которые зарабатывают своим трудом.

Мигранты Крым Работа
18 апреля 2024, 04:22
Рособрнадзор предложил проверять речевые навыки на экзамене для мигрантов
Unsplash
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Рособрнадзор внес предложение создать систему экзаменов для мигрантов по балльной системе для проверки устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие предложения внес Институт русского языка имени Пушкина.

Для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в ведомстве.

Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов , объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Мигранты Русский язык Россия Экзамены
18 апреля 2024, 03:21
Россиянам рассказали, можно ли брать отпуск на два дня между праздниками
Pixabay
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Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

В начале мая из-за праздничных дней, когда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, рабочая неделя будет состоять из двух дней - 2 и 3 мая. На этот период можно взять отпуск, отметила юрист.

«Трудовой кодекс предусматривает возможность делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», - пояснила Имранова.

Однако юрист добавила, что стоит учитывать график отпусков, установленный на предприятии. Отпуск следует продумывать заранее и согласовывать его с работодателем и коллегами.

Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Праздники Отпуск Россия
18 апреля 2024, 02:43
Спасшийся в «Крокусе» тверичанин сделал предложение своей возлюбленной
Freepik
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Житель Твери Сергей вместе с возлюбленной Евгенией приехал в Подмосковье на концерт группы «Пикник», который проходил в «Крокусе». Однако в здание ворвались террористы, пара страшно перепугалась, но чудом спаслась. Это событие сподвигло мужчину что-то изменить в своей жизни. Об этом он рассказал изданию ТИА.

После пережитого в «Крокусе» Сергей понял, как сильно дорожит своей возлюбленной. Он решил сделать избраннице предложение руки и сердца. Романтичное событие захотел устроить на другом концерте, поэтому купил билеты на группу «Баста», которую его дама очень любит.

Мужчина даже попытался договориться с организаторами мероприятия, чтобы сделать предложение со сцены, однако добиться положительного результата не получилось.

«Расстроился и решил, видимо, не судьба. Но кольцо вчера на концерт все-таки взял. А когда зазвучала песня „Когда ты рядом со мной“, то понял, что вот тот самый момент и надел кольцо своей любимой», - рассказал тверичанин.

Сергей признался, что женщина не ожидала такого поступка. Она оказалась в шоке, когда возлюбленный решился на этот ответственный шаг.

Ранее выживший в «Крокусе» рассказал, как спас группу людей во время теракта. По его словам, помогли хладнокровие и сообразительность.

Концерты Женщины Мужчины Теракт в «Крокусе»

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