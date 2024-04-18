Тюменцам досрочно выплатят пенсии в связи с паводком

«Принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля», - процитировала пресс-служба управляющего ведомством Алефтину Чалкову.

Организации почтовой связи досрочно доставят пенсию и социальные выплаты на территории, находящиеся под угрозой затопления. В ближайшее время соцвыплаты через Почту России получат люди, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В отделении СФР по Тюменской области напомнили, что в регионе ввели режим ЧС в связи с паводком. Эксперты ОСФР вместе со специалистами других ведомств консультируют жителей по возникающим вопросам, посещают ПВР. Работает телефон горячей линии областного отделения Соцфонда 8 (3452) 27-09-72, по которому можно позвонить ежедневно: в будни с 08:00 до 17:00, в выходные - с 09:00 до 14:00.

Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района Тюменской области.