24 ноября 2023, 13:11

Тысячи сотрудников Wildberries в Электростали не вышли на работу

РИА «Новости»
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Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не смоги приступить к работе из-за проверки, начатой силовыми органами. Многим продавцам грозят огромные убытки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей маркетплейса.

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали», - указал источник.

Сотни тысяч товаров не могут отдать клиентам. Ситуация может обернуться миллиардными убытками для предпринимателей.

При этом руководство маркетплейса продолжило поддерживать постоянную связь с правоохранителями, однако до сих пор ему не удалось нормализовать работу точек из-за начатой проверки.

Ранее в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Wildberries сообщила о проверке документов сотрудников сортировочного центра в Электростали. Компания заверила покупателей и продавцов, что прилагает все силы для возобновления нормальной работы склада.

Россия Магазины
24 ноября 2023, 23:11
Производители пельменей дополнительно проверили продукцию на патогены после исследования Роскачества
Pixabay
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Российские производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции, сообщил РБК.

Внутреннее расследование организовала компания X5 Group, управляющая супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В торговой сети занимались реализацией пельменей под брендом «Рестория». В компании отметили, что провели претензионную работу с поставщиком из Ленинградской области, а также скорректировали меры безопасности на производстве.

Служебное расследование провела и компания «Деликатесы Сибири». По словам ее представителей, при изготовлении, хранении и реализации пельменей никаких отклонений не выявили. При этом остатки партии утилизировали, чтобы они не попали к потребителям.

Бренд пельменей «Сибирская коллекция» заявил, что нарушений не допускал, а дополнительная экспертиза в независимой кредитованной лаборатории показала, что патогенов в продукции нет.

Ранее Роскачество забраковало по итогам исследования все популярные в России марки замороженных пельменей. В продукте обнаружили патогенные бактерии, кости, сою и мясо не заявленных на упаковке животных.

Роскачество Россия Продукты
24 ноября 2023, 22:03
Политика Касьянова внесли в реестр иноагентов в России
РИА «Новости»
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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьера России Михаила Касьянова*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, политик участвовал в создании и распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых российскими властями и проводимой ими политике. Живущий за рубежом Касьянов* выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

Бывший премьер входит в «Антивоенный Комитет России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» РФ. Помимо него в реестр внесли журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, преподавателя Илью Венявкина* и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»**.

Ранее реестр иностранных агентов пополнился политиком Алексеем Маловым * и журналистом Сергеем Колдобским*. Последний, по данным ведомства, формировал негативный образ России и работал корреспондентом в иностранном интерне-издании.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

* Организация признана в России иностранным агентом.

Россия Иноагенты
24 ноября 2023, 19:12
«Даже не знаю, кто это». Песков ответил на вопрос об уголовных делах против певца Шарлота
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, кто такой певец Эдуард Шарлот. Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг блогера, сообщило РИА «Новости».

«Я даже не знаю, кто это», - сказал Песков.

Ранее блогера задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В минувшую среду, 22 ноября, суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об административном аресте певца сроком на 13 суток. Такую меру наказания Шарлоту избрали за нецензурную брань в общественном месте.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что многим кажутся слишком мягкими административные меры против певца. Она напомнила о других нарушениях Шарлота - акции с сожжением российского паспорта, оскорблении чувств верующих, высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

В пятницу, 24 ноября, Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два - о реабилитации нацизма и одно - об оскорблении чувств верующих.

Кремль Дмитрий Песков
24 ноября 2023, 17:47
Прием заявок на соискание премии «ВРаботе» стартовал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице пройдет конкурс «ВРаботе», организованный «Молодежью Москвы». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства города.

«Мы хотим отметить вклад тех, кто вместе с нами занимается реализацией одного из главных запросов молодых ребят - построением успешной карьеры» , - рассказала глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Цель премии - поощрить выдающиеся инициативы в сфере помощи молодым специалистам в трудоустройстве.

Организаторы конкурса отметят лучших в шести номинациях, включая «Лучший студенческий карьерный проект Москвы» и «Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы». По его итогам в каждой из них определят трех победителей.

Заявки на участие можно будет подать на сайте конкурса до 30 ноября. Затем, с 1 по 8 декабря, экспертная комиссия будет оценивать поступившие предложения.

Ранее подмосковных педагогов пригласили на конкурс профессионального мастерства.

Молодежь Работа конкурсы Москва 2023

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