Тысячи сотрудников Wildberries в Электростали не вышли на работу
Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не смоги приступить к работе из-за проверки, начатой силовыми органами. Многим продавцам грозят огромные убытки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей маркетплейса.
«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали», - указал источник.
Сотни тысяч товаров не могут отдать клиентам. Ситуация может обернуться миллиардными убытками для предпринимателей.
При этом руководство маркетплейса продолжило поддерживать постоянную связь с правоохранителями, однако до сих пор ему не удалось нормализовать работу точек из-за начатой проверки.
Ранее в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Wildberries сообщила о проверке документов сотрудников сортировочного центра в Электростали. Компания заверила покупателей и продавцов, что прилагает все силы для возобновления нормальной работы склада.