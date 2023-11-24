Тысячи сотрудников Wildberries в Электростали не вышли на работу

«В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали», - указал источник.

Сотни тысяч товаров не могут отдать клиентам. Ситуация может обернуться миллиардными убытками для предпринимателей.

При этом руководство маркетплейса продолжило поддерживать постоянную связь с правоохранителями, однако до сих пор ему не удалось нормализовать работу точек из-за начатой проверки.

Ранее в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Wildberries сообщила о проверке документов сотрудников сортировочного центра в Электростали. Компания заверила покупателей и продавцов, что прилагает все силы для возобновления нормальной работы склада.