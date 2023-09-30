Тысячи россиян пришли на концерт в честь присоединения новых регионов с РФ

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Тысячи россиян пришли с российскими флагами на главную площадь столицы, чтобы поздравить друг друга с Днем воссоединения новых регионов. Среди них были жители Макеевки, Горловки и Донецка.

На концерте выступили Николай Басков, Владимир Машков, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Денис Майданов и многие другие.

«День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - величайший день в нашей истории. <…> Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой», - сказал во время своего выступления Владимир Машков.

Накануне президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с России. Он отметил, что жители новых регионов год назад проявили мужество и решительность, благодаря этому «страна стала еще сильнее».