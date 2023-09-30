Тысячи россиян пришли на концерт в честь присоединения новых регионов с РФ
Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ состоялся в субботу на Красной площади в Москве, сообщило РИА «Новости».
Тысячи россиян пришли с российскими флагами на главную площадь столицы, чтобы поздравить друг друга с Днем воссоединения новых регионов. Среди них были жители Макеевки, Горловки и Донецка.
На концерте выступили Николай Басков, Владимир Машков, Олег Газманов, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Денис Майданов и многие другие.
«День воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - величайший день в нашей истории. <…> Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой», - сказал во время своего выступления Владимир Машков.
Накануне президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с России. Он отметил, что жители новых регионов год назад проявили мужество и решительность, благодаря этому «страна стала еще сильнее».