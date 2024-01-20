Тысячи человек подключились к поискам выброшенного из поезда кота Твикса

Активисты создали чат в Telegram утром 19 января. Почти за сутки к нему присоединились свыше пяти тысяч человек из разных городов России. Сотни людей вышли на поиски домашнего питомца, чтобы искать его ночью и днем 20 января.

Кота уже искали около железнодорожного вокзала и ближайших домов, однако следов так и не обнаружили. После сообщений о ЧП с животным транспортные полицейские провели проверку.

По данным полиции, кот ехал вместе с хозяином в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург, но в какой-то момент сбежал из купе.

Проводница решила высадить питомца , посчитав его ничейным.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование , действиям сотрудницы дадут «соответствующую оценку». Владельцы кота надеются, что он найдется, за помощь в поимке трехлетнего Твикса они пообещали вознаграждение.