«Тянет на преступление». Россиянка пожаловалась на угрозы и преследования экс-бойфренда

Женщина рассказала, что ее бывший сожитель и биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана. С ним она разошлась еще в 2016 году. Тогда мужчина, узнав о беременности, пришел в ярость и сильно избил ее.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако мужчину в итоге депортировали не из-за нападения, а из-за проблем с документами.

Все эти годы он не интересовался жизнью сына. Но по приезду в Россию снова вышел на связь. Женщина уверена, что он хочет выкрасть ребенка под видом обычной встречи. При этом мужчина угрожает ей в социальных сетях и по СМС.

«Меня тянет на преступление и чтоб ребенок как сирота остался один. <…> В один миг я ее просто грохну, и все, <…> не будет ее больше в этом Ногинске», - сказал он в аудиосообщении, которое опубликовали в канале.

Женщина уточнила, что бывший сожитель караулит ее у дома и на даче. Также он якобы называет себя исламистом-радикалом. Она снова обратилась в полицию, но преследование так и не закончилось.