02 сентября 2024, 11:45

«Ты пример с меня не бери». Путин ответил школьнику на вопрос о длине своего сна

РИА «Новости»
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Человеку следует отводить на сон порядка восьми часов в сутки, чтобы держать себя в форме, напомнил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20. Слова главы государства привело РИА «Новости».

При этом Путин признался, что сам не соблюдает эту норму, но попросил школьников не брать с него пример.

«Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю шесть часов», - ответил он на вопрос одного из школьников.

Путин рассказал, что учащимся нужно заниматься спортом и высыпаться. Президент подтвердил, что ему тоже нужно отводить на сон больше времени, но пока он не может «должным образом организовать свой рабочий день». Также он призвал школьников критично относиться к себе и своим поступкам.

«Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», - подчеркнул глава государства.

Ранее он призвал россиян изучать историю страны и гордиться ей. По его словам, это очень важно для будущего.

Кремль Школьники Владимир Путин
02 сентября 2024, 11:47
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
РИА «Новости»
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, выступавший в составе сборной СССР, Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

Причины смерти спортсмена не уточнили. Также представители федерации выразили соболезнования родственникам и друзьям борца.

Медведь три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964, 1968 и 1972 годах. В 1972-м борец нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене.

Белорусский спортсмен прославился особым приемом - он опрокидывал соперника на борцовский ковер захватом за голову и голень. После завершения спортивной карьеры Медведь преподавал борьбу в Минском радиотехническом институте, где также руководил кафедрой спорта.

Ранее футболист из уругвайского клуба «Насьональ» Хуан Искьердо скончался на 28-м году жизни. Спортсмен умер после остановки дыхания прямо во время игры.

Спортсмены
02 сентября 2024, 11:41
ВТБ начнет блокировать приложения при подозрении на мошенничество
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ВТБ в своем онлайн-банке введет «режим чтения», который будет включаться при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Об этом РБК заявил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что служба безопасности ВТБ будет замораживать приложение, если начет фиксировать нетипичные для клиента запросы. «Режим чтения» включится сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В этом случае пользователь получит возможность посмотреть все продукты, но не сможет выполнять финансовые операции, объяснил Чугунов.

Сейчас специалисты тестируют новую функцию, она начнет работать полноценно с октября.

Ранее в главном управлении безопасности по Московской области предупредили, что мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники отправляют гражданам электронные письма, в которых пишут о якобы успешном входе в учетную запись на «Госуслугах». В тексте предлагают позвонить по указанному номеру, чтобы выяснить, кто заходил в аккаунт из «нетипичного места».

Банки Мошенничество
02 сентября 2024, 11:14
Родственники жертв катастрофе Ми-8 получат выплаты и бесплатные авиабилеты
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Родственники туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» в Камчатском крае, получат единовременные выплаты и бесплатные билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение власти региона приняли в ходе совещания под председательством заместителя министра транспорта России Владимира Потешкина.

«Родственники погибших получат в общей сложности около 3,3 миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

Из общей суммы два миллиона составят страховые выплаты, один миллион выделит перевозчик, 300 тысяч рублей пойдут на материальную помощь родственникам. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро».

Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно предоставят компании «Аэрофлот» и S7 Airlines.

«Аэрофлот» оформит билеты в офисах продаж, а для получения билетов от S7 Airlines необходимо направить запрос на электронную почту перевозчика assistance@s7.ru с указанием личных данных.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при крушении вертолета Ми-8. По решению властей региона, 3 сентября на Камчатке объявили днем траура по жертвам крушения.

Вертолеты Камчатка
02 сентября 2024, 10:55
В самой популярной школе Екатеринбурга появились классы «М», «О» и «Р»
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В школу № 23 в Екатеринбурге набрали 14 первых классов. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Именно в эту школу ежегодно набирают много первоклассников. В этом году в учебном заведении появились классы с литерами «М», «О» и «Р».

«В классах по 30-33 человека», - отметил автор материала.

Весь актовый зал заполнили первоклассники. Школьников приходилось размещать вдвоем на одно кресло. В общей сложности в Екатеринбурге работает 161 общеобразовательное учреждение. В новом учебном году в городские школы отправились 207 тысяч учеников.

Накануне возле школы № 148 на улице Бебеля в Екатеринбурге подралась толпа подростков. По данным очевидцев, не менее 10 школьников набросились на юношу, которого били руками и пинали. За потасовкой наблюдали сверстники.

Школы Школьники Екатеринбург

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