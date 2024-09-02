«Ты пример с меня не бери». Путин ответил школьнику на вопрос о длине своего сна

При этом Путин признался, что сам не соблюдает эту норму, но попросил школьников не брать с него пример.

«Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю шесть часов», - ответил он на вопрос одного из школьников.

Путин рассказал, что учащимся нужно заниматься спортом и высыпаться. Президент подтвердил, что ему тоже нужно отводить на сон больше времени, но пока он не может «должным образом организовать свой рабочий день». Также он призвал школьников критично относиться к себе и своим поступкам.

«Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», - подчеркнул глава государства.

Ранее он призвал россиян изучать историю страны и гордиться ей. По его словам, это очень важно для будущего.