Эксперт отметил, что для людей, которые год от года ездят на отдых в одни и те же дома - существенно ничего не изменится. Разве что стоимость аренды станет выше. Зато «новичкам» это поможет не наткнуться на некачественный сервис.

«Есть люди, которые никогда не ездили [в гостевые дома]. Они не знают эту „тетю Нину“ из Архипо-Осиповки или „тетю Зину“ из Голубицкой. Ведь у нас нет никакой классификации: мы не знаем это гостевой дом с одной звездой, двумя, а вдруг там плохо готовят», - пояснил собеседник «360».

Но все эти вопросы решат как раз регистрация и получение специального ID. Ведь требования к номерам и персоналу в гостевых домах приравняют к гостиничным.

«Как только гостевой дом легализуется, тут же придет Роспотребнадзор, который все оценит моментально. Он зайдет на кухню и увидит, каким ножом режут курицу, а каким - рыбу», - заявил Мкртчян.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о легализации гостевых домов на юге. Он может начать действовать с 1 апреля 2024 года.