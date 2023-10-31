«Турнир большого города» для киберспортсменов стартовал в Москве

«Состязания продлятся до 1 декабря. В будние дни они будут проводиться онлайн, а в выходные - очно на базовых площадках», - уточнили в пресс-службе.

Организаторы соревнований добавили, что любой участник может присоединиться к каждому из соревнований, но только в составе одной и той же команды. Итоги в каждой игровой дисциплине подведут в декабре. Победителей и призеров наградят подарками.

Результаты турнира появятся на странице Московской школьной киберспортивной лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко назвал Россию лучшей страной в киберспорте. По его словам, данная форма соревнований стала национальной наравне с футболом и шахматами.