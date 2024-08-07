07 августа 2024, 17:25

Туристы в Анапе пожаловались на дорогие билеты до Москвы

pxhere.com
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Российские туристы, отдыхающие в Анапе, столкнулись с проблемой при планировании маршрута домой из-за резкого увеличения цен на авиабилеты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В августе билеты в Москву из Анапы с пересадкой в соседних южных регионах значительно подорожали. Стоимость перелета, учитывая дорогу до Ростова-на-Дону, составляет более 70 тысяч рублей за человека.

В августе стоимость авиабилетов значительно возросла, достигнув более 70 тысяч рублей за человека. В результате отдыхающим становится трудно вернуться домой.

«На рейсы в Москву билетов нет, агрегаторы предлагают подписаться на уведомления и ждать. Я оставила запрос и вот получила предложение - 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой», - рассказала одна из туристок.

Некоторые россияне вынуждены откладывать свои выезды или искать альтернативные варианты, чтобы добраться домой.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян назвал Сочи и Крым главными направлениями внутреннего туризма в августе. Отдельно он отметил рост популярности Крыма.

Отдых Туризм Отпуск Самолеты
07 августа 2024, 16:22
«Комфортная машина». Путин поделился впечатлениями от Lada Aura
РИА «Новости»
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Выпущенная недавно АвтоВАЗом Lada Aura является хорошим и комфортным автомобилем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, видеозапись опубликовали «Известия».

«Хорошая машина, комфортная. Управляется хорошо», - высказался российский лидер о новинке отечественного автопрома.

Ранее глава государства протестировал Lada Aura на дороге M-11 «Нева». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путину понравился автомобиль и он остался им доволен. Пресс-секретарь главы государства добавил, что машину для тест-драйва предоставляли организаторы открытия новой трассы.

Путин - опытный водитель, он регулярно ездит на отечественных машинах. В 2011 году он оценил Lada Granta, а в 2015 году сел за руль Lada Vesta в Великом Новгороде.

Машины Владимир Путин Lada
07 августа 2024, 15:26
Мизулина отказалась принять извинения Лебедева
Global Look Press
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Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от дизайнера Артемия Лебедева за слова, сказанные во время интрвью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя*. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что видео с извинениями включат в исковое заявление. Кроме того, к нему приложат и другие ролики с оскорблениями главы ЛБИ и организации со стороны Лебедева на платформу VK за последний год.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело - пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», - объяснила она.

Глава ЛБИ также попросила руководство VK высказать официальную позицию по поводу резонансного интервью Лебедева. Она поинтересовалась, разделяет ли компания его мнение относительно деятельности общественной организации «Матери Беслана» и гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Мизулина потребовала взыскать с дизайнера 10 миллионов рублей за слова, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Она добавила, что эти деньги планируется направить на нужды семей участников спецоперации.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Суд Скандалы Россия Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
07 августа 2024, 09:20
В России зафиксировали рост продаж китайских автомобилей
pxhere.com
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Спрос на марки автомобилей из Китая вырос в России в этом июле в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители страны стали чаще покупать Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

«По итогам июля китайские бренды занимают 81% на российском рынке. Продажи марок Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr выросли в 3-6 раз по сравнению с прошлым июлем», - отметил собеседник издания.

Он добавил, что доля китайских автопроизводителей на российском рынке стабилизировалась на уровне 61%, увеличившись примерно на 10% за год. При этом он предупредил, что возможная блокировка неофициальных поставок автомобилей Zeekr может негативно сказаться на позиции этого бренда в России.

Ранее москвич, купивший китайский внедорожник Omoda C5 , рассказал о поломке двигателя и фар спустя девять месяцев использования.

Машины Китай
07 августа 2024, 08:55
Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора
pxhere.com
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Минпромторг России продолжает рассматривать возможность увеличения утилизационного сбора на автомобили, несмотря на ранее представленный проект постановления. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Ожидается, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной роста цен на автомобили уже в августе. Изначально предлагалось резко увеличить ставки на 70-85%, но министерство изменило свою позицию и продолжило анализировать ситуацию на рынке автотранспорта.

Сейчас принимаются меры государственной поддержки для стимулирования спроса на автомобили, включая программы льготного автокредитования и лизинга. Обсуждение инициативы по повышению утилизационного сбора запланировано на 9 августа.

Ранее российские автодилеры попросили власти разъяснить , кто и в каком порядке будет получать средства компенсации утильсбора.

Минпромторг РФ Машины

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