Туристку в шортах обозвали «голожопым гостем» и изгнали из ТЦ в Осетии

Ссора разгорелась в одном из городских ТЦ. На кадрах видно, как в магазин пытается войти девушка с распущенными волосами, ярко накрашенная и в очень коротких шортах. Последний фактор и вызвал бурное негодование сотрудниц.

«А куда? Иди туда, откуда вышла? Стыдно, ты посмотри, как ты ходишь!» - кричала одна из продавщиц.

В ответ туристка заявила, что она вообще-то гость. На что ей безапелляционно заявили, что это не так, девушка никакой не гость.

«Какой ты гость?! Голожопый гость», - продолжили возмущаться местные женщины.

Одна из очевидцев происходящего быстро подключилась к конфликту и начала тыкать в девушку длинным предметом, похожим на кусок плинтуса.

Девушке в шортах ничего не оставалось, как ретироваться. Под крики продавщиц она удалилась вместе с двумя своими спутницами - на них сотрудницы магазина кричали меньше, несмотря на достаточно открытые наряды.