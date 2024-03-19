19 марта 2024, 21:34

Туристический поток на Таймыре вырос в 4 раза

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Внутренний туризм в нашей стране сегодня находится на подъеме. Особенно активно растет потенциал Арктического региона – в частности, Таймыра. Рост популярности полуострова связан с тем, что впервые за долгое время на Крайнем Севере начали строить туристическую инфраструктуру и организовывать уникальные мероприятия.

Кто же развивает туризм на Таймыре? Агентство развития Норильска и созданный им туристско-рекреационный кластер «Арктический». В этот кластер входят Норильск – центр культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка – событийного и этнографического, плато Путорана – экстремального, экологического и спортивного, а также таймырские поселки – центры этнического и исторического туризма. «Сейчас мы видим, как регионы соревнуются между собой количеством услуг, локальными продуктами, подходами и новыми туристическими маршрутами. И мы, конечно, стараемся не отставать», – отметил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. «Мы прибавляем в креативе, работаем с бизнесом и привлекаем гостей уникальным штучным туризмом. Сегодня туристический поток нашей территории около 12 тысяч человек. И согласно рекомендациям по устойчивому развитию, мы идем верным путем. Во многом это происходит благодаря взаимодействию с компанией «Норникель», которая уже давно задает уровень ESG-повестки по всей стране».

Ведущий специалист отдела развития туризма Администрации города Норильска Ольга Лазькопризналась: «Такие выставки позволяют максимально взаимодействовать всей туристической отрасли. Это и туроператоры, и туристические центры, и маленькие компании, и большие авиаперевозчики. Мы представляем здесь замечательный проект – виртуальные экскурсии в VR-очках. Есть экскурсии по храмам, по нашим водным просторам и даже по руднику «Ангидрит». Такие экскурсии позволяют обывателю стать ближе к Таймыру».

На выставке MITT-2024 команда «Арктического» успешно презентовала туристический потенциал Таймыра, познакомила людей с продукцией локальных производителей, обсудила с коллегами тренды индустрии, а самое главное – рассказала российскому и мировому сообществу о том, как прекрасен арктический регион.

Таймырской земле есть что предложить даже самому притязательному туристу: северная природа, возможность посетить мировой центр цветной металлургии и узнать все о философии пяти коренных малочисленных народов. «Таймыр – это уникальное место для особенных людей», – уверена долганка Ксения Поротова. «Во-первых, это природа, которая сегодня стала доступной для посещения благодаря нашим туроператорам. Мы надеемся, что однажды все люди приедут в Арктику и увидят всю эту красоту своими глазами».

Участники ТРК «Арктический» предлагают путешествия по земле, воде и воздуху. А 19 марта стенд туркластеравстретил гостей на 30-йМеждународной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT), где свои продукты представили команды со всего мира.

Деловая программа выставки 2024 – это 3 дня мероприятий, более 20 тематических сессий: конференций, презентаций, дискуссий и образовательных семинаров. Анжела Ткаченко, руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска рассказала: «В этом году мы возвращаемся на внешнюю арену, чтобы рассказать масштабной аудитории представителей турбизнеса из российских регионов и зарубежных стран о наших новых маршрутах и предложениях, обменяться практическими знаниями. На выставке 2024 года работают более 50 человек, предприниматели и представители 18 организаций и компаний, которые создают туризм на Таймыре».

Стенд под названием «Вас вызывает Таймыр!» разместится на площади 117 кв. м и стал одним из самых больших на выставке. Стойки туроператоров из настоящего льда, большой чум и мастер-классы искусству резьбы по кости знакомили посетителей с историческим, культурным и духовным потенциалом Севера.

«Мы рассказываем о том, как легко, просто и удобно путешествовать из любых уголков России в Норильск, чтобы получать новые эмоции, радоваться, любить и наслаждаться жизнью», – поделилась пресс-секретарь «НордСтар» Полина Чернова. «Наша авиакомпания всегда рада помочь своим пассажирам посетить даже самые северные регионы и узнать много интересного».

Также гостям предлагали уникальный кофе по-таймырски с ягодами и олениной, а почувствовать аромат полуострова помогал самый северный парфюмер Алексей Болтачев со своей авторской коллекцией парфюма и свечей.

22 марта 2024, 15:26
Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в Костомарова
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после проблем со здоровьем предстал в новом свете перед своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. В интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что заново влюбилась в мужа.

По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.

«Какие-то его новые качества меня восхитили», - отметила Домнина.

В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.

Спортсмены Роман Костомаров
22 марта 2024, 14:54
Анастасии Волочковой сделали предложение и подарили серьги за 600 тысяч
РИА «Новости»
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Ведущий Music Box, шоумен и бывший «фабрикант» Егор Иващенко сделал предложение руки и сердца балерине Анастасии Волочковой. Информацию об этом событии сообщил сайт kp.ru.

Балерина в элегантном черном платье посетила бизнес-конференцию «Ценнее денег» на которой Иващенко преклонил перед ней колено и протянул коробку с украшением.

«С удовольствием вручаю тебе этот подарок!» - сказал любимой артистке Иващенко.

Волочкова, не теряя присутствия духа, стала рассматривать подарок и обнаружила внутри не кольцо, а бриллиантовые серьги.

Танцовщица согласилась сходить с ним на свидание в ресторане после своего нового шоу, но предупредила, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.

Заботливый Шаляпин недавно подобрал для балерины идеальный рацион. По его мнению, он должен состоять из опарышей и саранчи.

Отношения Анастасия Волочкова
22 марта 2024, 14:27
Звезда «Железного человека» раскритиковала фильмы про супергероев
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Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу считает, что Голливуд напрасно тратит большие суммы на супергеройские фильмы. Таким мнением она поделилась в беседе с изданием TMZ.

Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.

Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.

«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», - заявила она.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.

Кино Голливуд Актеры
22 марта 2024, 13:34
Муж Лерчек на фоне слухов о разводе подарил ей часы за 3 млн
РИА «Новости»
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Бизнесмен Артем Чекалин сделал подарок своей супруге, блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Он подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей. Видео с распаковкой презента появилось в соцсетях Лерчек.

Валерия разместила видео, на котором продемонстрировала процесс вскрытия подарка, преподнесенного в честь дня рождения их сына. На кадрах видны швейцарские часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Цена такой модели часов начинается от трех миллионов рублей.

На обратной стороне аксессуара выполнили специальную гравировку.

«Спасибо за детей. Артем», - гласит надпись.

Лерчек с супругом отказались раскрывать подробности своего развода. Причину расставания они решили не называть. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей. Заявление о разводе Лерчек подала 15 марта.

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