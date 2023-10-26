Туристические инфоцентры Москвы посетили почти 800 тысяч человек
В течение 10 месяцев этого года около 800 тысяч человек посетили туристические информационные центры (ТИЦ) в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Кроме столицы, ТИЦ работали в 20 городах России, в также в Белорусии в Минске.
«С начала этого года туристические инфоцентры Москвы приняли уже на 300 тысяч посетителей больше, чем за весь 2022-й», - отметила Сергунина.
На сегодня в Москве открыли шесть ТИЦ. Один из них заработал в парке «Зарядье», а три других - в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Еще два ТИЦ появились на Северном и Южном речных вокзалах. Кроме них, пять мобильных центров начали курсировать по стране.
«Их сотрудники всегда готовы сориентировать, рассказать о культурной повестке, дать полезные рекомендации», - пояснила заммэра.
Основные вопросы посетителей были связаны с ориентацией в городе, местами для прогулок и проведения досуга, а также с информацией о выставках, фестивалях и концертах. Многих также интересовали речные круизы.
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