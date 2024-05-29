Турецкая делегация примет участие в ПМЭФ-2024

На мероприятие вместе с членами делегации прибудет министр экономики Турции Альпарслан Байрактар. Глава ведомства подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты». На площадке ПМЭФ пройдут встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом и состоится знакомство с регионами России.

Представители Турции посетят тематические пространства, а также поучаствуют в культурной и деловой программах.

Во время встречи в Москве стороны обсудили возможности расширения сотрудничества России и Турции. Отельное внимание уделили присутствию турецких представителей на крупнейших мероприятиях фонда «Росконгресс» в 2024 году. Среди них: туристический форум «Путешествуй!», Кавказский инвестиционный форум и Российская энергетическая неделя.

«Убежден, что многоформатное сотрудничество стран станет темой для продуктивного диалога не только на ПМЭФ, но и на площадках других деловых мероприятий, которые состоятся в России в этом году», - отметил Стуглев.

В дни работы ПМЭФ в Северной столице пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС». Мероприятие организуют в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств.