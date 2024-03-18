18 марта 2024, 07:24

Турецкая авиакомпания упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов

Unsplash
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines облегчила требования к пассажирам после ряда инцидентов с отказов в допуске людей, в том числе россиян, на рейсы в Южную Америку. Список обоснований для отказа сократился, сообщило РИА «Новости».

Из списка для допуска исчезли пункты об отказе во въезде пассажирам, которые приезжают надолго, но не взяли с собой багаж, а также летящим за рубеж впервые и тем, у кого отсутствуют документы, необходимые для заявленной цели поездки. Пункт о необходимости достаточного количества наличных или средств на карте на поездку сохраняется.

Авиакомпания почти месяц не допускает пассажиров на рейсы в Бразилию и Аргентину, часто не озвучивая причины. Иногда ими становятся отсутствие багажа и опыта заграничных поездок. Некоторые россияне, снятые с рейсов, рассказывали журналистам о намерении судиться. Ряду пассажиров пришлось изменить маршрут путешествия - например, они летят в Аргентину через Дубай рейсом другой авиакомпании.

Авиация Самолеты Авиакомпании
18 марта 2024, 04:26
Россиян предупредили о скачке цен на молоко
Freepik
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Производители молока и молочной продукции отметили, что ее себестоимость за прошлый год выросла на 16%, а вместе с этим растут потребление и реальные доходы россиян. Все это может привести к росту цен на товар, заявил «Парламентской газете» председатель Национального молочного союза Артем Белов.

«Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать», - объяснил он.

Белов также отметил, что на сельхозтоваропроизводителях сказалось и увеличение ключевой ставки практически в два раза.

Пока неясно, как все сложится, так как молочная продукция входит в список социально значимых товаров. Государство не позволит сильно завышать ценники производителям и торговым сетям.

При этом по мнению доцента кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольги Лебединской, остается риск, что продукция подорожает к осени - на 7-9%.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили, что производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался поставлять им свою продукцию, в частности, шоколад Milka и Alpen Gold.

Россия Деньги Продукты
17 марта 2024, 20:09
Избирательные участки закрылись в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Москве, Московской области и регионах, которые находятся в одном часовом поясе со столицей, в 20:00 воскресенья, 17 марта, закрылись все участки для голосования на выборах президента России. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным Центризбиркома России , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

Ранее стало известно, что избирательная явка в Московской области уже к середине третьего дня голосования превысила этот показатель по региону на прошлых президентских выборах. По данным на 15:00 она составила 66,51%. К этому моменту в Подмосковье проголосовали 4 134 350 избирателей.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва
17 марта 2024, 17:48
Студентам приоритетных специальностей назначат стипендию в 30 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин распорядился до 1 июня разработать стипендию в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Такой пункт появился в перечне поручений на сайте Кремля.

«Правительству разработать проект об учреждении стипендии президента для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», - указали в документе.

По поручению Путина, размер стипендии будет составлять 30 тысяч рублей в месяц. Новую выплату установят до 1 июня 2024 года взамен некоторых других президентских стипендий.

Ранее глава государства заявил, что в стране значительно повысят президентскую и правительственную стипендии. Обещание он дал на встрече со студентами в Челябинской области.

Выплаты в России Владимир Путин Студенты
17 марта 2024, 17:08
СК по поручению Путина до июля опубликует итоги расследования крушения Ил-76
Global Look Press
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Следственный комитет до 1 июля обнародует результаты расследования причины крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Из текста поручения главы государства следует, что СК должен обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Доклад ведомство предоставит в срок до 1 июля этого года.

Ответственным назначили председателя ведомства Александра Бастрыкина.

По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте. Самолет рухнул в нескольких километрах от села Яблоново. На борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволили сделать вывод о том, что Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Уже 26 января следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, из которого ВСУ поразили самолет. Это удалось сделать в том числе с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства. По данным СК, по самолету стреляли из района села Липцы Харьковской области.

Об идентификации останков всех погибших при крушении Ил-76 в Следственном комитете сообщили 1 февраля.

Владимир Путин Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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