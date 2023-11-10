«Тупо повышают ставку». Миронов призвал уволить главу Центробанка

«С какого перепугу у нас Центральный банк независим от органов власти? Давайте он будет зависим хотя бы от президента России», - возмутился Миронов.

По его мнению, регулятор вместо того, чтобы контролировать курс рубля, и стремления сделать доступными кредиты и инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, занят только одним единственным делом.

«Они только тупо повышают ключевую ставку. А я напомню, что механизм повышения ключевой ставки, который активно использует ЦБ РФ, прямо рекомендован Международным валютным фондом. МВФ равно США», - указал депутат.

Соединенные Штаты, продолжил Миронов, хотят угробить экономику России и всю страну в целом. А Минфин и ЦБ РФ, по его оценке, работают в «эту пользу».

Отдельно он обратил внимание, что в ЦБ ранее выступали против обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Но президент Владимир Путин издал соответствующий указ , что благотворно сказалось на курсе рубля.

«Президент эти сказки (Центрального банка) воспринимает очень критически и делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожи Набиуллиной», - заключил депутат.

В конце октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки , подняв ее с 13% до 15% годовых. Тогда в регуляторе обратили внимание, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ней с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.