Туберкулез выявили у одной из студенток МГУ

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«В связи с этим будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», - отметили в вузе.

Круг контактировавших со студенткой лиц проверят на туберкулез, также на факультете планируют провести дезинфекцию. Уточняется, что, несмотря на каникулы, «потребуется мобилизация студентов».

По данным факультета фундаментальной медицины МГУ, пока известно только об одном случае туберкулеза.

В Туве 30-летняя воспитательница детского сада скрыла, что болеет туберкулезом, и продолжала работать с детьми. В результате она заразила опасной инфекцией девять воспитанников ясельной группы.