02 июля 2024, 18:48

Туберкулез выявили у одной из студенток МГУ

РИА «Новости»
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Туберкулез диагностировали на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе факультета.

«В связи с этим будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», - отметили в вузе.

Круг контактировавших со студенткой лиц проверят на туберкулез, также на факультете планируют провести дезинфекцию. Уточняется, что, несмотря на каникулы, «потребуется мобилизация студентов».

По данным факультета фундаментальной медицины МГУ, пока известно только об одном случае туберкулеза.

В Туве 30-летняя воспитательница детского сада скрыла, что болеет туберкулезом, и продолжала работать с детьми. В результате она заразила опасной инфекцией девять воспитанников ясельной группы.

Роспотребнадзор Медицина Студенты МГУ
02 июля 2024, 18:32
Статус «Ветеран журналистики особого риска» предложили ввести в России
РИА «Новости»
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В России могут ввести статус «Ветеран журналистики особого риска» для военкоров. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что соответствующая инициатива поступила от СЖР, Министерства цифрового развития, комитета Госдумы по информационной политике и журналистов.

«Этот статус похож на тот, что дает, например, статус „Ветеран труда“: это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы», - объяснил Соловьев.

По словам главы СЖР, нововведение может появиться до конца 2024 года. Его будут применять к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах.

Рабочее название статуса - «Ветеран журналистики особого риска». Не исключено, что его скорректируют, добавил Соловьев.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

Военкор погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Льготы Ветераны Журналистика Россия Владимир Соловьев
02 июля 2024, 14:52
Раскрыта новая схема обмана телефонных мошенников
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь при звонке они сообщают о сбое базы данных мобильных операторов и просят для сохранения тарифа доступ к личному кабинету абонента. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал директор антиспам-программы «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук.

Он подчеркнул, что злоумышленники начинают беседу, представляясь сотрудником мобильного оператора, и тут же подчеркивают, что речь идет не о рекламе, так как россияне уже привыкли к подобным нежелательным звонкам.

Получив заинтересованность собеседника, мошенник предупредит, что из-за сбоя базы действующий тариф абонента больше не доступен. Чтобы его сохранить, якобы необходимо предоставить удаленный доступ к личному кабинету.

С данными потенциальной жертвы злоумышленники могут оформить кредиты и займы, а также авторизовываться на различных площадках или получить доступ к банковским счетам и аккаунтам пострадавшего.

Бийчук подчеркнул, что при таких звонках необходимо быстро завершить разговор и самостоятельно связаться с оператором по номеру, указанном на сайте компании. Он добавил, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые присылают в сообщениях с неизвестных номеров, а также передавать логины и пароли.

Все изменения тарифов операторов проходят через СМС или пуш-уведомления, а также в официальных приложениях или личном кабинете на сайте.

Технический директор ОНС24 Павел Репин посоветовал россиянам при звонке мошенникам задавать собеседнику неожиданные вопросы , не связанные с деньгами. В качестве примера он привел просьбу рецепта самогона или беседу на тему предстоящего корпоратива. По мнению специалиста, это собьет злоумышленника с мысли и он не сможет идти по своему сценарию.

Мошенничество
02 июля 2024, 11:57
Единый образец удостоверения многодетной семьи создали в России
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении единой формы документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Удостоверение будут оформлять в бумажном, а в дальнейшем - и в электронном виде. Мишустин поручил до 1 октября обеспечить предоставление необходимых данных через портал «Госуслуги» и утвердить порядок предоставления статуса многодетной семьи.

Документ можно будет использовать для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

Порядок выдачи удостоверений определят главы регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в России сертификаты на бесплатный отдых для многодетных семей.

Семья Россия Правительство РФ
02 июля 2024, 09:49
Жителям Ленинградской области восстановили подачу электричества
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Оперативные службы в Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей в Ленобласти», - написал он.

Губернатор отметил, что эта цифра - порядка двух третей всех отключений, с которыми регион столкнулся в понедельник, 1 июля. По его словам, на контроле энергетиков на данный момент остаются работы на «высокой стороне».

Начиная с утра 2 июля, специалисты будут отрабатывать персональные заявления граждан по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение в штатном режиме не включилось.

Днем ранее на Приозерский, Кировский, Всеволожский, Гатчинский и Лужский районы Ленинградской области обрушился шторм , все энергослужбы перевели на особый режим работы.

Ленинградская область Электричество

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