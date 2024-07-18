Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих
Преображенский суд Москвы запретил продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры, так как посчитал это оскорблением чувств верующих. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.
News.ru уточнил, что в ходе заседания представитель обвинения Олег Алыпов обратился с просьбой запретить продажу товара, поскольку на бумаге изображен памятник Ярославу Мудрому.
В итоге судья встал на сторону прокурора. Теперь такая бумага запрещена к продаже из-за оскорбления чувств верующих.
Представитель производителя туалетной бумаги Филипп Ширяев рассказал изданию «Подъем» , что компания прекратит ее выпуск. Он отметил, что «войну» этому товару еще полтора года назад объявила какая-то женщина.
«Мы уберем ее из продажи. Пойдем навстречу и учтем все пожелания этой женщины. Мы извиняемся за оскорбления чувств верующих», - добавил он.
Ранее стало известно, что в России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги.