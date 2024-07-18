18 июля 2024, 18:58

Туалетную бумагу с изображением денег признали оскорблением чувств верующих

РИА «Новости»
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Преображенский суд Москвы запретил продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры, так как посчитал это оскорблением чувств верующих. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

News.ru уточнил, что в ходе заседания представитель обвинения Олег Алыпов обратился с просьбой запретить продажу товара, поскольку на бумаге изображен памятник Ярославу Мудрому.

В итоге судья встал на сторону прокурора. Теперь такая бумага запрещена к продаже из-за оскорбления чувств верующих.

Представитель производителя туалетной бумаги Филипп Ширяев рассказал изданию «Подъем» , что компания прекратит ее выпуск. Он отметил, что «войну» этому товару еще полтора года назад объявила какая-то женщина.

«Мы уберем ее из продажи. Пойдем навстречу и учтем все пожелания этой женщины. Мы извиняемся за оскорбления чувств верующих», - добавил он.

Ранее стало известно, что в России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги.

18 июля 2024, 20:05
Свет временно отключили в Ставропольском крае
РИА «Новости»
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Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров вTelegram-канале.

Он подчеркнул, что без света остались столица региона, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также населенные пункты 18 районов края.

Владимиров подчеркнул, что подачу электричества возобновят в период с 22:00 до 23:00.

Веерные отключения электроэнергии начали вводить в южных регионах России из-за повышенной нагрузки на линии в условиях сильной жары.

Жители начали массово включать кондиционеры и вентиляторы, а предприятия общественного питания перевели холодильники на усиленный режим работы, что привело к рекордному потреблению электричества.

Энергосистемы не выдерживали и выходили из строя. Энергетики объявили о введение веерной системы, чтобы не допустить каскадных аварий инфраструктуры, которые приведут к полному отключению света.

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград - Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Электричество Россия Жара
18 июля 2024, 14:56
Минцифры опровергло возможность кражи квартир россиян через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Портал «Госуслуги» не имеет функционала по сделкам о продаже или покупке недвижимости. Поэтому все сообщения о краже квартир у россиян через платформу являются фейками. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что через госуслуги россияне могут подать заявление о регистрации право собственности в Росреестр, которое подписывают электронной подписью через приложение «Госключ». Им может воспользоваться только владелец, знающий восьмизначный пароль.

Изменить его можно только после удаления сертификата, а для получения нового нужны логин и пароль от «Госуслуг», проверка через второй фактор аутентификации, проверка номера телефона и подтверждение личности через биометрию, загранпаспорт или личный визит.

«Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в „Госключе“ они не смогут», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что дополнительно защитить свою квартиру можно, подав заявление через госуслуги в Росреестр о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника.

О случаях продажи квартир россиян мошенниками, которые завладели электронными подписями владельцев недвижимости в комментарии «Газете.ru» заявила юрист Ирина Нигматуллина. По ее словам, злоумышленники научились при помощи методов социальной инженерии заставлять владельцев квартир давать им доступ к электронным подписям.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонии участницу мошеннической схемы с квартирой на Ленинском проспекте. Женщина при помощи грима и парика выдала себя за настоящую владелицу, которая давно живет за границей, и получила новые документы на ее имя. После она оформила сделку на продажу квартиры.

Мошенничество Недвижимость Кражи Госуслуги Квартиры
18 июля 2024, 13:32
В Совфеде исключили возможность блокировки YouTube
Unsplash
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Блокировки YouTube в России не ожидается. Как сообщило РИА «Новости», на это указал сенатор Алексей Пушков во время пресс-конференции.

Блокировки YouTube в России не ожидается. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал сенатор Алексей Пушков во время пресс-конференции.

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», - подчеркнул он.

Накануне Роскомнадзор потребовал от главы Google Сундара Пичаи разблокировать на YouTube более 200 каналов, связанных с российскими СМИ, политическими и общественными деятелями. Он назвал политику видеохостинга русофобской.

«Газета.ru» со ссылкой на источники сообщала, что видеохостинг заблокируют в России осенью, а перед этим в отдельных регионах работа YouTube ухудшится.

Однако в Кремле опровергали сообщения о таких планах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил замедление работы сайта проблемами с оборудованием.

Блокировки YouTube
18 июля 2024, 11:34
Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой
РИА «Новости»
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Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой. Эта процедура возможна только в случае их опасности для человека. Постановление вынес Конституционный суд (КС) России, сообщило РИА «Новости».

В Верховный суд Бурятии поступил иск от группы зоозащитников. Они потребовали признать недействующими некоторые положения регионального закона от 22 ноября 2023 года об обращении с животными без владельцев. Истцы посчитали неправомерной норму, по которой возможно умерщвление жизнеспособных животных на 31-й день после отлова, если за это время их не забрали новые хозяева или в какие-либо организации.

Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил запрос в КС «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона конституции». Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм. Потому что из-за этого российские регионы могут получить неограниченные полномочия, затрагивающие в том числе жизнь здоровых безнадзорных животных, что противоречит принципам гуманного обращения.

По данным КС, в стране действую нормы обращения с такими питомцами. Речь идет о чипировании, отлове, вакцинации и других мерах. Для защиты людей власти регионов имеют право устанавливать и собственный порядок обращения с безнадзорными животными. При этом умерщвление является исключительной мерой.

«Оправданной лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», - уточнили в суде.

Однако основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженость приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».

Животные

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