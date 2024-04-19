19 апреля 2024, 16:00

Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина

Global Look Press
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Наталью Трухановскую уволили с поста ректора Института Пушкина приказом Минобрнауки России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Снятие Трухановской с должности произошло в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

В Telegram-канале Минобрнауки сообщили, что исполняющим обязанности ректора Института назначили Никиту Гусева. Перестановку кадров объяснили выявлением фактов ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена для иностранцев.

Ранее руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, который пришил четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. История вызвала общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в случившемся.

Россия Образование
19 апреля 2024, 14:21
«Пикник „Афиши“» пройдет в Москве и Петербурге
РИА «Новости»
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Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

Музыкальный фестиваль «Пикник „Афиши“ после пятилетнего перерыва состоится в Москве и Санкт-Петербурге. Он пройдет в августе этого года, сообщили организаторы.

В Москве «Пикник „Афиши“ пройдет 3 и 4 августа на территории Парка „Лужники“. Фестиваль отметит 20-летний юбилей: именно на этой площадке он состоялся впервые в 2004 году.

В Санкт-Петербурге его проведут впервые. Мероприятие организуют 10 и 11 августа на Елагином острове в ботаническом парке им. Кирова.

«Фестиваль познакомит друг с другом прежних и новых читателей „Афиши“ и сохранит концепцию города в городе - не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и все увидеть», - рассказал генеральный директор издания Илья Альтшулер.

На фестивале выступят как известные исполнители и команды, так и молодые артисты, которые только завоевывают сердца слушателей. Более детальная информация о лайнапе и программа фестиваля появятся позднее.

Последний раз «Пикник „Афиши“ проходил в Москве пять лет назад. За годы его существования на сцене фестиваля выступали такие знаменитости, как Kasabian, The Chemical Brothers, Franz Ferdinand, „Ленинград“, „Мумий Тролль“ и многие другие.

Хедлайнером фестиваля в 2019-м стала британская группа The Cure. Он состоялся в музее-заповеднике Коломенское.

Санкт-Петербург Фестивали Москва
19 апреля 2024, 13:16
Кремль заявил о востребованности программы «Время героев» для участников СВО
РИА «Новости»
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Большое количество желающих принять участие в кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации подтвердило ее востребованность. Автор идеи, президент России Владимир Путин тщательно отслеживает реализацию проекта, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Поскольку это инициатива Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их нужно обучить» - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что судя по количеству заявок, программа оказалась очень востребованной. Некоторые бойцы решили обучиться онлайн, другие очно. Пресс-секретарь президента заявил, что сроки реализации программы пока неизвестны.

Владимир Путин объявил о запуске проекта «Время героев» при оглашении послания Федеральному собранию. В нем смогут участвовать бойцы с высшим образованием и управленческим опытом.

Сайт программы запустили в начале марта.

Дмитрий Песков Военные Владимир Путин Образование
19 апреля 2024, 12:48
Снегопад обрушился на Новгородскую область
Соцсети
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В Новгородской области выпал снег. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП53 Великий Новгород».

Подписчики канала также поделились кадрами, на которых видно, что в регион вернулась настоящая зима. Деревья, землю и дома засыпало снегом. В частности, об осадках сообщили жители Лычкова, Демянска и Загорья.

В региональном управлении МЧС еще накануне предупреждали об ухудшении погоды.

«Днем 19 апреля в Новгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Местами по области усиление северо-восточного ветра порывами 15-18 метров в секунду», - заявляли спасатели.

Снегопад также обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Судя по кадрам, которыми поделились местные жители, снег довольно крупный и не тает сразу.

Погода Снегопад
19 апреля 2024, 12:07
Снегопад начался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался снегопад. Местные жители поделились кадрами с «360». Судя по ним, снег довольно крупный и не тает сразу.


Спасатели заранее предупреждали жителей Петербурга о непогоде. По данным ГУ МЧС по городу, в течение дня 19 апреля местами ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах возможна сложная обстановка. Жителям посоветовали при сильном ветре поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и не ходить под ними, рекламными щитами и шаткими строениями. В метель не стоит пользоваться личным автомобилем и лучше подготовиться к возможным нарушениям энергоснабжения, закрыть газовые краны.

По прогнозу Гидрометцентра , 20 апреля в Санкт-Петербурге также возможен снег, температура воздуха не поднимется выше 2 градусов, а ночью и вовсе будет минусовой.

Ранее, 15 апреля, в Московской области прошел крупный град.

Санкт-Петербург Снегопад

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