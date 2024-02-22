Трудовые династии и ветераны МНПЗ приняли участие во встрече с Новаком на ВДНХ

С 1938 года и на протяжении всей истории МНПЗ становился площадкой для внедрения самых передовых решений в отечественную энергетическую отрасль. В 2023 году предприятие отметило 85-летие бесперебойной работы.

Во время встречи зампредседателя правительства отметил вклад трудовых династий в развитие отечественной энергетики.

«В энергетике трудится три миллиона человек. Это огромная команда. Хочу сказать слова благодарности представителям трудовых династий за верность вашему труду, преданность делу энергетики, за то, что благодаря вам развивается наша энергетическая отрасль», - заявил Новак.

Сейчас завод обеспечивает свыше трети рынка топлива столичного региона. МНПЗ снабжает московский авиаузел, а битумные материалы, произведенные на предприятии, используются для строительства половины дорог Москвы и области.

В коллективе завода сложилось несколько трудовых династий. Общий стаж работы на Московском НПЗ некоторых из них превысил 200 лет.

«Мои родители трудились на Московском нефтеперерабатывающем заводе, я и мои дети тоже пошли по их стопам. Профессии в топливно-энергетической отрасли всегда были и остаются престижными и наукоемкими. На МНПЗ хорошо выстроена система поддержки молодежи, для всех есть возможность развития и карьерного роста», - рассказала представитель одной из заводских династий, начальник лаборатории качества Московского НПЗ Елена Панкова.