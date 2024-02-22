22 февраля 2024, 16:12

Трудовые династии и ветераны МНПЗ приняли участие во встрече с Новаком на ВДНХ

Читайте нас в: Google Новости

Представители трудовых династий и ветераны Московского нефтеперерабатывающего завода стали участниками встречи с вице-премьером Александром Новаком. Мероприятие состоялось в рамках тематического Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

С 1938 года и на протяжении всей истории МНПЗ становился площадкой для внедрения самых передовых решений в отечественную энергетическую отрасль. В 2023 году предприятие отметило 85-летие бесперебойной работы.

Во время встречи зампредседателя правительства отметил вклад трудовых династий в развитие отечественной энергетики.

«В энергетике трудится три миллиона человек. Это огромная команда. Хочу сказать слова благодарности представителям трудовых династий за верность вашему труду, преданность делу энергетики, за то, что благодаря вам развивается наша энергетическая отрасль», - заявил Новак.

Сейчас завод обеспечивает свыше трети рынка топлива столичного региона. МНПЗ снабжает московский авиаузел, а битумные материалы, произведенные на предприятии, используются для строительства половины дорог Москвы и области.

В коллективе завода сложилось несколько трудовых династий. Общий стаж работы на Московском НПЗ некоторых из них превысил 200 лет.

«Мои родители трудились на Московском нефтеперерабатывающем заводе, я и мои дети тоже пошли по их стопам. Профессии в топливно-энергетической отрасли всегда были и остаются престижными и наукоемкими. На МНПЗ хорошо выстроена система поддержки молодежи, для всех есть возможность развития и карьерного роста», - рассказала представитель одной из заводских династий, начальник лаборатории качества Московского НПЗ Елена Панкова.

Россия Газпром нефть Выставка-форум «Россия» Москва
22 февраля 2024, 14:18
Фейк: в Подмосковье массово раздавали повестки на улицах
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появилась информация о том, что в Подмосковье якобы массово раздают повестки на улицах. Данные проверил «360».

Фейк В некоторых Telegram-каналах и ряде СМИ распространилась информация о том, что в Серпухове правоохранители вместе с представителями военкоматов якобы начали раздавать повестки для постановки людей на воинский учет.

Как заявляли в Сети очевидцы, некоторых мужчин будто бы сразу отправляли в военные комиссариаты.

Правда В действительности в городском округе во вторник, 20 февраля, по поручению руководства Главного военного следственного управления СК России следователи совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями военкомата проверили рейд. В рамках мероприятия специалисты проверили соблюдение требований законодательства страны по воинскому учету среди работающих в Серпухове мужчин.

Рейд проводили на железнодорожной станции «Серпухов». Там проверили 46 таксистов. Из них выявили трех человек, имеющих российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва в армию. Им вручил повестки. Мужчин сопроводили в военкомат, где специалисты решали вопрос о постановке россиян на учет, сообщил сайт «Серпухов 24».

Таким образом, информация о массовой раздаче повесток в Подмосковье оказалась фейком. Единичные случаи коснулись только тех, кто недавно получил российское гражданство и в силу разных обстоятельств не встал на воинский учет. По закону это необходимо сделать в течение двух недель с момента получения паспорта России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Законы Серпухов Военные Мужчины Армия
22 февраля 2024, 11:55
«Всегда относились с уважением». Россия не сносила памятники украинским писателям
Читайте нас в: Google Новости
Россияне всегда с уважением относились к основным украинским деятелям и не сносили памятники, посвященные им. Такое заявление сделал замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Вот они памятники сносят. Но мы же никогда, даже в мыслях такого не было! Все основные украинские персонажи - за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных - у нас всегда к ним относились с уважением», - высказался политик.

Медведев напомнил, что в России прозаика и драматурга Николая Гоголя считают выдающимся писателем.

Украинские же власти начали активно бороться с советскими и российскими памятниками. В 2022 году в стране снесли около 30 изваяний, посвященных русскому поэту Александру Пушкину , в частности демонтировали барельеф писателю на названной в честь него станции метро в Харькове.

Ранее на Украине закрасили мурал с изображением выдающейся личности Серебряного века Сергея Есенина. В республике также активно переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией.

Дмитрий Медведев Памятники Россия Писатели
22 февраля 2024, 11:36
Москвичам рассказали о режиме работы госучреждений в праздники
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, социальные учреждения и государственные службы Москвы будут работать по измененному графику. Большинство организаций продолжат работу в обычном режиме, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», - уточнила она.

Взрослые поликлиники будут открыты 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля - с 09:00 до 18:00 Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут работать в это же время.

У детских поликлиник график работы 24 февраля будет с 09:00 до 15:00, травматологические отделения при них будут открыты с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу без изменений.

Женские консультации 24 февраля работают с 09:00 до 18:00, а 25 февраля - с 09:00 до 16:00. В праздничные дни также будут доступны круглосуточные психологическая помощь и мобильные бригады «Социальный патруль».

Центры московского долголетия, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и другие учреждения социальной поддержки продолжат работать по своему обычному графику.

Загсы закроются только на один день - 23 февраля.

На все выходные будут закрыты Главархив, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, центры занятости населения.

Также московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными.

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов.

Праздники Поликлиники 23 февраля Госуслуги Анастасия Ракова Москва
22 февраля 2024, 11:14
Завершился шестой Московский детский чемпионат «Мастерята»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Шестой Московский детский чемпионат «Мастерята» собрал около восьми тысяч школьников из 478 столичных образовательных учреждений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ребята продемонстрировали навыки в 45 различных областях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию. В чемпионате участвовали школьники с первого по восьмой класс.

По словам мэра, в этом году финал собрал рекордное количество участников, восемь тысяч, на тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Из них 179 команд заслужили золотые медали, 192 команды наградили серебряными, а 209 команд получили «бронзу». Успехи детей оценивали 450 экспертов, которые в рамках подготовки к мероприятию провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов.

«От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», - сказал Собянин.

Кроме того, более 23 тысяч московских школьников поучаствовали в XXXV Математическом празднике. Подросткам попробовали решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение.

Дети Награды Школьники Сергей Собянин конкурсы Москва

Новости по теме