Трудовая миграция в России начала снижаться

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Из общего числа трудовых мигрантов от 1,6 до 1,8 миллиона являются временными работниками, а более одного миллиона - так называемыми «маятниковыми» работниками, которые ежедневно перемещаются между домом и местом работы. Основная часть «маятниковой» миграции связана с занятостью в Москве, сообщили авторы статьи.

По данным издания, снижение интереса к переезду объясняется уменьшением доли мобильной молодежи в занятом населении, а также общим снижением уровня безработицы.

Согласно аналитической записке Никиты Мкртчяна, ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, внутрироссийская миграция в последние годы продолжает сокращаться. Выводы основаны на данных регулярных обследований рабочей силы, проводимых Росстатом.

По оценкам статистического ведомства, за последние пять лет внутрироссийская миграция уменьшилась примерно на 300 тысяч человек в год.

Ранее в МИД заявили, что Россия открыта для граждан других стран.