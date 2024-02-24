24 февраля 2024, 12:53

«Трудно словами описать». Депутат оценил вклад покойного главы Верховного суда Лебедева

Пресс-служба Кремля
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес большой вклад в развитие российского законодательства. Об этом «360» рассказал депутат, первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Вклад такой, что трудно словами описать. <…> Он начинал в Москве. Я чуть-чуть помню его. Я же в Москве тоже работал в прокуратуре. Немножечко помню его тут начинания. Но на должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Госдума принимает большое количество законопроектов по инициативе Верховного суда.

«Должен сказать, что из всех инициаторов законопроекты Верховного суда самые качественные. Они превосходят всех других. Это совершенно точно. Не будут называть уже других, чтобы не обижались они, но они совершенно точно превосходят всех», - добавил Синельщиков.

Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти Лебедева.

«Очень жаль. Очень жаль, что так случилось», - сказал депутат.

Председатель Верховного суда скончался 24 февраля в Москве. Лебедеву было 80 лет. Несколько дней перед смертью он лежал в больнице.

Суд Депутаты Москва
24 февраля 2024, 13:17
«Ушла целая эпоха». Адвокат Аграновский выразил соболезнования родным умершего Лебедева
Пресс-служба Кремля
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После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Часть постсоветской России «Первое, что лежит на поверхности, это фраза: „Ушла целая эпоха“. Потому что, действительно, Вячеслав Михайлович - это огромная часть постсоветской России. <…> После разрухи 90-х годов надо было все приводить в чувство, в том числе и судебную систему. И здесь заслуга Вячеслава Михайловича - ключевая», - рассказал адвокат.

Если посмотреть на здания российских судов, то сейчас они чистые и технологически оборудованные. Все это - концепция и деятельность председателя Верховного суда, подчеркнул правозащитник. Он поделился, что ему приходилось достаточно часто участвовать в заседаниях Президиума Верховного суда.

«Вообще для адвоката это довольно редкая процедура: наблюдать работу и Вячеслава Михайловича лично, как председателя, как судьи, в конце концов, и Президиума Верховного суда. И я всегда отмечал, что все было организовано очень хорошо, вежливо. Все работало как часы, с уважением ко всем участникам процесса, в том числе и к адвокатам, и к нашим подзащитным. В общем, у меня остались от работы с ним самые лучшие впечатления», - вспомнил Аграновский.

Высокая планка Адвокат добавил, что у него было много публичных известных дел, и он часто сталкивался с Верховным судом. У правозащитника остались документы, подписанные Лебедевым.

«Мои соболезнования его родным, близким и его коллегам. И, я думаю, что, конечно, ему найдут замену, но это будет сделать не так просто, потому что планка была поднята очень высоко, и долгие годы держалась вот на этом высоком уровне», - заключил Аграновский.

Председатель Верховного суда Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного.

Суд Адвокаты Россия
24 февраля 2024, 13:01
Настоящий патриот. Матвиенко выразила соболезнования родным Лебедева
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Ее обращение опубликовали в пресс-службе Софеда.

«Это был человек высочайшего профессионального уровня», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Лебедев глубоко понимал суть правосудия, он внес неоценимый вклад в реформирование права. Кроме того, Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом Родины и авторитетом для юристов. Его глубоко уважали все, кому довелось с ним поработать.

«Уверена, что долгую и добрую память о Вячеславе Михайловиче сохранят многие поколения отечественных юристов», - заключила председатель Софеда.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Причина его смерти пока не раскрыта, но известно, что он лежал в больнице.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в интервью «360» рассказал, что благодаря Лебедеву принимались нововведения в Верховном суде. Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти председателя.

Суд Больницы Депутаты Валентина Матвиенко
24 февраля 2024, 11:59
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев — СМИ
РИА «Новости»
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В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Причина смерти не называется.

Вячеслав Лебедев с 1970 года был народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977-го - председателем Железнодорожного районного народного суда, в 1984 году стал заместителем председателя, а с 1986-го - председателем Московского городского суда. С 1989 года занял должность председателя Верховного Суда РСФСР, а председатель Верховного суда Российской Федерации стал с 1991 года.

Лебедев - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Суд Москва
24 февраля 2024, 06:02
Тигра с больными лапами из Приморья отправили в хоспис в Ленинградской области
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Амурского тигра из Приморского края, которого нельзя выпускать в тайгу из-за проблем с лапами после огнестрельного ранения, отправили в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области. Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», - заявил собеседник агентства.

По его словам, зверь перенес длительную дорогу. Он летел на самолете, а потом ехал на машине. Сейчас состояние тигра стабильное.

В Центре реабилитации тигров и других редких животных заявили, что в организме зверя шел воспалительный процесс, потому что пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Ветеринары смогли стабилизировать состояние животного и отправили его в хоспис.

Тигра нашли еще в декабре прошлого года недалеко от села Дмитриевка. Его пытались отогнать от населенного пункта, потому что хищник нападал на собак.

Ленинградская область Приморье Дороги Самолеты Животные

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