«Трудно словами описать». Депутат оценил вклад покойного главы Верховного суда Лебедева

«Вклад такой, что трудно словами описать. <…> Он начинал в Москве. Я чуть-чуть помню его. Я же в Москве тоже работал в прокуратуре. Немножечко помню его тут начинания. Но на должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Госдума принимает большое количество законопроектов по инициативе Верховного суда.

«Должен сказать, что из всех инициаторов законопроекты Верховного суда самые качественные. Они превосходят всех других. Это совершенно точно. Не будут называть уже других, чтобы не обижались они, но они совершенно точно превосходят всех», - добавил Синельщиков.

Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти Лебедева.

«Очень жаль. Очень жаль, что так случилось», - сказал депутат.

Председатель Верховного суда скончался 24 февраля в Москве. Лебедеву было 80 лет. Несколько дней перед смертью он лежал в больнице.