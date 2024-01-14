Труднее утилизировать. Эколог объяснил, почему искусственная елка в доме может навредить природе

С елками не прощаемся «Ни в коем случае с елками мы не прощаемся, и я, наверное, сейчас как эколог вас удивлю, что елка естественная, натуральная, гораздо больше и дольше служит, чем елка искусственная. Это мы с ней прощаемся <…>, а на самом деле через некоторое время мамашки в парках ходят по тропинкам, любуются прекрасно замульчированными клумбами - все это новогодние елки», - заявил эксперт.

По словам Рыбальченко, мнение об экологичности искусственных елок является уловкой маркетологов. После использования такие товары труднее утилизировать, чем натуральное дерево.

Настоящая елка может послужить больше одного года. Сначала она порадует своим видом на Новый год, а потом ее смогут превратить в удобрение, чтобы создать красивые тропинки и цветочные клумбы в городе, а также леса и поля.

Куда уносить елку после праздников «Поэтому, конечно, елки надо сдавать. Сдавать в пункты приема, легко гуглится в любом городе, поселке. В Москве их уже несколько десятков», - рассказал эксперт.

Специалист призвал не сжигать настоящие елки после использования в праздники, потому что процесс горения принесет в атмосферу примерно 12 килограммов углекислого газа.

«Покупайте естественные елки, как раз это вклад в экологию. Многие думают что естественные елки где-то в лесах вырубаются и тем самым вред лесу. Ничего подобного. Так же как пшеницу, растят на полях», - подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, каждый год в специальных питомниках елок выращивают столько, сколько понадобится на рынке в новогодние праздники. Чем больше люди будут покупать деревья, тем больше их будут выращивать, тем самым вносить вклад в экологию.

Сервис «Яндекс Недвижимость» провел опрос - куда россияне отправляют новогодние елки после праздников. Оказалось, что большинство из них хранят их дома в шкафах, а почти половина тех, кто выбрал живое дерево, собирается сдать елки на переработку. Другие варианты обсудили эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко и Елена Кононова на стриме «360».