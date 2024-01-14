14 января 2024, 21:37

Труднее утилизировать. Эколог объяснил, почему искусственная елка в доме может навредить природе

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Сервис «Яндекс Недвижимость» провел опрос — куда россияне отправляют новогодние елки после праздников. Оказалось, что большинство из них хранят их дома в шкафах, а почти половина тех, кто выбрал живое дерево, собирается сдать елки на переработку. Другие варианты обсудили эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко и Елена Кононова на стриме «360».

С елками не прощаемся «Ни в коем случае с елками мы не прощаемся, и я, наверное, сейчас как эколог вас удивлю, что елка естественная, натуральная, гораздо больше и дольше служит, чем елка искусственная. Это мы с ней прощаемся <…>, а на самом деле через некоторое время мамашки в парках ходят по тропинкам, любуются прекрасно замульчированными клумбами - все это новогодние елки», - заявил эксперт.

По словам Рыбальченко, мнение об экологичности искусственных елок является уловкой маркетологов. После использования такие товары труднее утилизировать, чем натуральное дерево.

Настоящая елка может послужить больше одного года. Сначала она порадует своим видом на Новый год, а потом ее смогут превратить в удобрение, чтобы создать красивые тропинки и цветочные клумбы в городе, а также леса и поля.

Куда уносить елку после праздников «Поэтому, конечно, елки надо сдавать. Сдавать в пункты приема, легко гуглится в любом городе, поселке. В Москве их уже несколько десятков», - рассказал эксперт.

Специалист призвал не сжигать настоящие елки после использования в праздники, потому что процесс горения принесет в атмосферу примерно 12 килограммов углекислого газа.

«Покупайте естественные елки, как раз это вклад в экологию. Многие думают что естественные елки где-то в лесах вырубаются и тем самым вред лесу. Ничего подобного. Так же как пшеницу, растят на полях», - подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, каждый год в специальных питомниках елок выращивают столько, сколько понадобится на рынке в новогодние праздники. Чем больше люди будут покупать деревья, тем больше их будут выращивать, тем самым вносить вклад в экологию.

Сервис «Яндекс Недвижимость» провел опрос - куда россияне отправляют новогодние елки после праздников. Оказалось, что большинство из них хранят их дома в шкафах, а почти половина тех, кто выбрал живое дерево, собирается сдать елки на переработку. Другие варианты обсудили эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко и Елена Кононова на стриме «360».

Праздники Природа Новый год Экология
14 января 2024, 20:48
Екатеринбуржец силой забрал дочь у родных. Он бросал ее 10 лет назад
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Житель Свердловской области бросил трехмесячную дочь после смерти жены, оставив девочку у тестя и тещи. Спустя 10 лет мужчина вспомнил про ребенка и силой забрал дочь у родственников, сообщил Telegram-канал Shot.

Бабушка 10-летней девочки Елена рассказала, что муж ее покойной дочери Валерий оставил им с дедушкой ребенка на воспитание, а сам отправился в Екатеринбург строить новую любовь. Отец должен был забрать девочку из деревни в город после окончания начальной школы. За 10 лет он практически не навещал ребенка и не помогал финансово, а недавно явился прямо в школу, забрал документы девочки и силой увез ее с собой.

Через месяц бабушка и дедушка получили от внучки тревожное сообщение о том, что ей плохо на новом месте, ее обижают и даже бьют. Девочка связалась с родными по телефону одноклассницы, так как ее мобильник якобы регулярно проверяют отец и его сожительница.

Родственники обратились в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили квартиру Валерия и не выявили никаких нарушений. Однако пенсионеры начали готовить обращение в органы опеки, чтобы добиться разрешения видеться с внучкой и забирать ее на выходные.

На Алтае мать бросила трехмесячного ребенка с его двухлетним братом в неотапливаемом доме.

Младенец погиб , второго мальчика госпитализировали.

Дети Скандалы Пенсионеры Свердловская область
14 января 2024, 19:57
Оборвал все связи. Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России
РИА «Новости»
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Бывший владелец торговой сети «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в социальной сети LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», - заявил Кокорич.

Предприниматель также опубликовал выданный посольством сертификат. В документе скрыто название страны, в которой находится диппредставительство.

Кокорич родился в 1976 году в Читинской области. В 1997 году он основал компанию Dauria, которая занималась производством и сбытом химических реагентов, промышленных веществ и обработкой древесины. В 2004 году бизнесмен открыл сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», в период с 2010 по 2012 годы стал владельцем «Техносилы».

В 2023 году от российского гражданства отказались около 4,4 тысячи человек , рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он добавил, что это показатель сопоставим с данными 2022 года.

Паспорта Россия МИД РФ
14 января 2024, 19:12
Снимавших забеги по крышам поездов московского метро блогеров привлекут к ответственности
Freepik
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Молодых людей, которые бегали по вагонам в московском метро, привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф от пятисот до тысячи рублей или 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полиция задержала 20-летнего жителя Ростовской области. Остальных нарушителей еще ищут. Помимо наказания за мелкое хулиганство, им может грозить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток за умышленное нарушение требований транспортной безопасности.

Молодые люди в столичной подземке бегали по крышам составов, один из них выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой. Нарушители в вагоне инсценировали драку. Все свои хулиганские выходки они снимали на видео и публиковали в Сети.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение молодых людей к установленной законом ответственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках , а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

Блогеры Метро Москва
14 января 2024, 18:29
Россию призвали дать Европе умереть самостоятельно
РИА «Новости»
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Европа пребывает в глубочайшем кризисе из-за некомпетентных властей, но Россия не должна ее освобождать. Об этом РИА «Новости» заявил бывший военный французской армии Николя, который прибыл в Донбасс с гуманитарной миссией.

Он назвал европейцев «дураками», которые должны самостоятельно разобраться с собственными элитами.

«Ни одного русского солдата не надо отправлять. Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», - сказал Николя.

По его мнению, Евросоюз представляет собой дубликат СССР, но с тем отличием, что Европа считает своим идеалом ЛГБТ*, а ее экономика рушится из-за неквалифицированного руководства.

Экс-военный считает, что «у ворот России поднимется новый мир» в связи с формированием другого миропорядка. Европейцы, которые раньше были самыми продвинутыми, станут самыми бедными. Обратная ситуация сложится с арабскими, африканскими и азиатскими странами, спрогнозировал Николя.

Европа зависит от российских ресурсов, несмотря на желание полностью от них отказаться. Как отметил ранее норвежский бизнесмен Свейн Торе Холзетер, если раньше ЕС зависел от энергоресурсов России, то теперь он нуждается в ее удобрениях.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Европа Франция

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