Трое мужчин попытались вывезти из России золото на 17 миллионов рублей

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По версии следствия, один из обвиняемых организовал переработку радиодеталей и извлекал из них драгоценные металлы. Затем их спрятали в бытовых электронных приборах и в планшетном компьютере.

Стоимость обнаруженных во время таможенного досмотра в аэропорту Домодедово товаров превысила 17 миллионов рублей.

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых обнаружили и изъяты фрагменты металлов из серебра, золота, платины и палладия общей стоимостью более трех миллионов рублей.

Дело передали в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее аксессуары за два миллиона рублей изъяли у «Мисс Москвы - 2018» в Шереметьеве.