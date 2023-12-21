Три усадьбы Деда Мороза откроют в Москве

Белая медведица Симона отметила 29-й День рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московского зоопарка.

Симона появилась на свет в Ленинградском зоопарке 27 ноября 1994 года. Вскоре после рождения ее перевезли в Москву. Там она встретилась с самцом по имени Врангель, привезенным из дикой природы.

Первое потомство у пары появилось в 2000 году, у них родилась двойня. Затем новые детеныши появлялись каждые несколько лет. В 2011 году случилось уникальное событие - Симона родила тройню медвежат. Всего она дала жизнь 15 малышам, которые впоследствии разъехались по ведущим зоопаркам мира. Сегодня потомки Симоны живут в зоопарках Европы, Японии, Австралии и России.

В 2016 году медведицу перевезли в Центр воспроизводства редких видов животных около Волоколамска. Она поселилась в специальном просторном вольере.

Познакомиться с Симоной получится во время экскурсий в Центре воспроизводства.

Еще одно радостное событие произошло в Московском зоопарке накануне. Там малышка-панда сделала первые шаги.