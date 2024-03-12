Три российских региона возьмут шефство над Авдеевкой

Глава ДНР отправился с населенный пункт вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они побеседовали с жителями Авдеевки и передали им гуманитарную помощь. По просьбам горожан Пушилин обещал как можно быстрее разместить в Авдеевке компактную хлебопекарню.

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», - рассказал Пушилин.

По его словам, жителей Авдеевки в ближайшее время обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс». Также горожане уже попросили помочь с получением российских паспортов и других необходимых документов.