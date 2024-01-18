Три объекта культурного наследия отреставрируют в Москве

По его словам, работы над ансамблем Донского монастыря будут проводить и дальше. Так, в 2023-м завершили реставрацию пяти башен, а всего готовы девять из 12.

Дом настоятеля и фасады и купола «Нового» собора отреставрировали. Сейчас начинают модернизацию прясел Восточной и Южной стен. Работы предстоят еще на трех башнях. Также восстановят храм святого Иоанна Златоуста.

Кроме того, специалисты Алексеевское женского монастыря возьмут в работу проект реставрации Церкви Всех Святых, богадельни и кельи. Научно-исследовательские работы уже закончены, а в прошлом году приступили к первому этапу подготовки проектной документации.

Вдобавок модификации ожидают и здание Центросоюза на Мясницкой улице, которое возвели в 30-х годах XX века по проекту французского архитектора Ле Корбюзье: предстоит реставрация облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году - больше 500 памятников архитектуры», - рассказал градоначальник.

«Союзмультфильм» также восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет.