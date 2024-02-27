Три мощнейших вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю

Источником вспышек стала группа солнечных пятен 3590, которая уже миновала точку, расположенную напротив Земли, и продолжила перемещаться к восточному краю солнечного диска. Несмотря на ожидания метеорологов, некоторое количество солнечного вещества все же достигло планеты.

Следствием этого стало увеличение коэффициента Кр, который после шести утра превысил четыре балла. Примерно через три часа, в 9:01 по московскому времени, уровень возмущений увеличился, достигнув отметки 5 по шкале Кр, что свидетельствовало о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, наблюдаемая магнитная буря не достигнет высокой интенсивности и вскоре закончится.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая вспышка за семь лет.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.