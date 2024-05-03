Третья по силе за 2024 год магнитная буря произошла на Земле

«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны», - заявили ученые.

Почти над всей территории России сформировалась зона полярных сияний. В лаборатории заявили о высокой вероятности появления северного сияния в Москве и Санкт-Петербурге.

Слабая магнитная буря началась несколько часов назад, но потом усилилась. Подобный выброс солнечной массы не должен был привести к такому событию, его вероятность составляла всего около 15%.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 29 апреля. Сначала сила магнитного поля составила четыре балла, но затем снизилась до двух.